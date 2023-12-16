Андрееску о стрессовом переломе: «Планирую вернуться после Australian Open или американской серии. Травмы – это просто отстой»

Бьянка Андрееску назвала примерные сроки возвращения в тур.

Она до сих пор не восстановилась после стрессового перелома в спине.

«К сожалению, я не сыграю на .

Сейчас я планирую вернуться после Australian Open или американской серии, так что Индиан-Уэллс... может быть.

Мы очень близки к возвращению, но меня до сих пор беспокоит травма спины. Мне лучше с каждым днем, и я делаю все возможное, чтобы восстановиться как можно быстрее, но на все нужно время.

Я жду 2024-го с большой уверенностью.

Я очень скучаю по теннису, и, когда я видела, как наши девушки выиграли ... Я бы очень хотела поучаствовать. Травмы – это просто отстой. Очень жаль, что я не смогла поучаствовать, потому что я тоже мечтаю выиграть этот турнир.

В следующем году мне придется потрудиться, чтобы попасть на Олимпиаду, но я всегда хотела сыграть на этом турнире, поэтому надеюсь, что у меня будет достаточно мотивации, чтобы как можно больше побеждать. Просто отстой, у меня было столько травм».

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