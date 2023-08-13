Бьянка Андрееску: «Обследование выявило небольшой стрессовый перелом в спине»

Бьянка Андрееску снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы спины.

«Во время матча в Вашингтоне я начала испытывать боль в спине, она усугублялась, но я делала все, чтобы в Монреале сыграть на высочайшем уровне.

Это привело меня к тому, что я прошла обследование, и оно выявило небольшой стрессовый перелом в спине. К сожалению, это значит, что я не смогу сыграть в Цинциннати.

Сейчас моя главная задача – обеспечить спине необходимый отдых. Хочу вернуться на корт как можно быстрее и с оптимизмом смотрю на US Open».

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