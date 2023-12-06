Андрееску и Бенчич не заявились на Australian Open, Радукану – шестая запасная

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Опубликована заявка Australian Open-2024, который пройдет с 14 по 28 января.

Женский список возглавила №1 Ига Швентек.

По защищенному рейтингу планируют выступить семь теннисисток:

Последней по рейтингу попала №99 Клэр Лю, первая запасная – Александра Крунич, вторая – Камилла Рахимова.

Шестая в списке запасных – Эмма Радукану, которая весной перенесла три операции на кистях обеих рук и голеностопе.

В списке нет Белинды Бенчич (ждет ребенка) и Бьянки Андрееску (травма спины).

Полностью заявка здесь.

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