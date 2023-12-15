Александр Бублик: «Теннис в лучшем случае половина моей жизни, а то и 30%. Жизнь гораздо интереснее, чем теннис»

Теги ATP Александр Бублик Теннис

Александр Бублик рассказал, какую роль в его жизни занимает теннис.

«Теннис в лучшем случае половина моей жизни, а то и 30%. Жизнь гораздо интереснее, чем теннис. Просто это становится неким культом.

Это не так. Это детская мечта, причем малого количества детей, но, находясь внутри, нам кажется, что это вся жизнь. Однако это не так. Это же и путешествие, и книги, и театр, и искусство – весь мир наполнен чудесами, которые как раз таки, потому что есть профессия, ты теряешь. Но я стараюсь находить баланс между спортом и жизнью, между собой на корте и собой в жизни. Нужно в первую очередь договариваться с собой. Цель: быть здоровым физически и морально, наслаждаться тем, что делаю, а результаты будут.

Как говорил мой отец: будет игра, будет и рейтинг. Что, скорее, больше для спорта, но в этом есть какой-то смысл…»

5 комментариев
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"И вообще я собак люблю", добавил Бублик.
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Шта?! Ни одного матерного слова?! Это не Бублик говорил.
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Ну конечно, у него же шансон есть.
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Бублик прикинулся интеллигентным театралом 🤭
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Ответ Сергей Орлов
"И вообще я собак люблю", добавил Бублик.
А потом погладил по головке сына Ваську и подумал: и котов тоже))))
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