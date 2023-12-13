Турсунов о том, влияла ли его внешность на рабочие отношения: «Думаю, все возможно. Если вы можете это придумать, значит, это кто-то придумал до вас 100%»

Дмитрий Турсунов рассказал, влияло ли на его работу то, что он «яркий мужчина».

Сейчас экс-20-я ракетка мира тренирует в женском туре.

– Вы яркий мужчина. Это влияло на рабочие отношения: личное перевешивает профессиональное?

– На самом деле, чем дольше живешь, тем больше удивляешься происходящему. Думаю, все возможно – абсолютно все. Если вы можете это придумать, значит, это кто-то придумал до вас 100% (улыбается).

Очень сложно это проанализировать в моей работе… Я сам задаюсь вопросом: ты работаешь, с кем-то общаешься, разговариваешь на тему работы. А потом кто-то тебе говорит какую-то информацию, ты сидишь, обдумываешь и понимаешь: может, вообще ничего не знаю в теннисе, начинаю сомневаться.

Но при этом результаты есть – они не могут сами собой происходить. Из-за чего это происходит? Из-за того, что у меня стрижка такая прикольная – для кого-то она неприкольная – или я действительно что-то понимаю в теннисе. Или из-за того, что я могу мотивировать, или достаточно требовательный. По факту так и работает.

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