Турсунов о том, вернется ли Надаль на топ-уровень: «Только если ему пропеллеры поставили»
Дмитрий Турсунов, ответил, сможет ли Рафаэль Надаль выиграть «Большой шлем».
В следующем сезоне испанец вернется в тур после травмы бедра, из-за которой он не играл почти год.
«На мой взгляд, нет. В тур он вернется – это понятно. Вопрос, вернется ли он на топовые позиции? В этом я очень сильно сомневаюсь.
Я просто не вижу как. Только если ему пропеллеры поставили.
Его игра идет на износ. Он мог бы играть намного активнее, и мы даже с Карлосом (Моей, тренером Надаля) на эту тему общались. Но он предпочитает более изнурительный стиль игры.
И мне кажется, что с таким стилем ему будет тяжело обыграть Карлоса [Алькараса] или Новака [Джоковича]».
Расчёт Рафы и его дяди всем ясен и понятный: они хотят РГ 2024 выиграть.
А дальше как ситуация сложиться. Дальше РГ 2024 не заглядывают.
Это их главная цель и турнир на первые полгода 2024