Турсунов о том, вернется ли Надаль на топ-уровень: «Только если ему пропеллеры поставили»

Теги Рафаэль Надаль Дмитрий Турсунов ATP Теннис

Дмитрий Турсунов, ответил, сможет ли Рафаэль Надаль выиграть «Большой шлем».

В следующем сезоне испанец вернется в тур после травмы бедра, из-за которой он не играл почти год.

«На мой взгляд, нет. В тур он вернется – это понятно. Вопрос, вернется ли он на топовые позиции? В этом я очень сильно сомневаюсь.

Я просто не вижу как. Только если ему пропеллеры поставили.

Его игра идет на износ. Он мог бы играть намного активнее, и мы даже с Карлосом (Моей, тренером Надаля) на эту тему общались. Но он предпочитает более изнурительный стиль игры.

И мне кажется, что с таким стилем ему будет тяжело обыграть Карлоса [Алькараса] или Новака [Джоковича]».

6 комментариев
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Ну чиВО не понятного))))?
Расчёт Рафы и его дяди всем ясен и понятный: они хотят РГ 2024 выиграть.
А дальше как ситуация сложиться. Дальше РГ 2024 не заглядывают.

Это их главная цель и турнир на первые полгода 2024
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помнится лет 10 назад другой такой же "эксперт" предсказывал что Рафа больше не сможет выграть ни один шлем. Тоже не видел за счет чего Рафа может его выграть...Рафа с тех пор выграл десяток...
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