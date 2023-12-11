Турсунов о Швентек: «У нее есть технические ограничения, которые другие часто эксплуатируют»

Теги Дмитрий Турсунов WTA Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Швентек Теннис

Дмитрий Турсунов ответил, кто завершит сезон-2024 первой ракеткой мира в WTA.

Арина [Соболенко]?

– Есть пара моментов, в которых я пока не до конца уверен. Пока есть небольшие сомнения, не могу их озвучить. Но какие-то действия, которые предпринимаются, мне кажутся не совсем правильными.

На мой взгляд, Ига [Швентек] психологически и по игре очень стабильна, прекрасно двигается. Есть технические вопросы – и если она не будет с ними работать, то ей будет все тяжелее и тяжелее соперничать с игроками типа Арины и Рыбакиной. Думаю, подтянутся еще бьющие игроки.

Мне кажется, что Рыбакина и Арина по всей логике должны добавлять. Вопрос в том, насколько Ига может добавить? Если она не будет менять какие-то технические моменты, ей будет тяжело развиваться, потому что в остальных аспектах она уже очень сильно развита. Вряд ли она будет намного быстрее бегать. Станет психологически стабильнее? Не в этом вопрос в ее игре.

У нее есть технические ограничения, которые другие часто эксплуатируют.

По Рыбакиной вопрос со здоровьем. Если она будет здоровой, то будет добавлять. Этот сезон получился достаточно равным – хорошие результаты, но то она снимется, то где-то не доиграет. И эти моменты очень стопорят, она не может набрать такую победную инерцию, когда ты выигрываешь много матчей подряд и уже забываешь, что такое проигрывать.

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5 комментариев
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Где Фельдмаршал?) тут кудрявый физрук на Шпунта наехал))
+4
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+3
Ответ Jefri AG
Иге безусловно стоит обратить внимание на мнение такого эксперта, а ещё лучше - взять Турсунова тренером, уж он то ей технику поставит.
Ха-ха
+2
0
+2
Ответ Jefri AG
Иге безусловно стоит обратить внимание на мнение такого эксперта, а ещё лучше - взять Турсунова тренером, уж он то ей технику поставит.
Да не горит у меня, не горит, да? 🤭
+3
-2
+1
Судя по выигранным титулам, у Иги все хорошо. Команда Швентек и сама Ига понимают свои слабые стороны, для этого и есть предсезонка. Понятно, когда ты 1-ый в ранге, на тебя будет особый настрой. Я бы лично хотел подачу Барти и укороченные Жабер в арсенал Швентек.
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