На турнире ITF в Шарм-эш-Шейхе будет российский финал

Теги WTA ITF Мария Ткачева Теннис

Россиянки Кира Павлова и Мария Ткачева встретятся в финале 15-тысячника ITF в Шарм-эш-Шейхе.

19-летняя Павлова – вторая сеяная. По ходу турнира она прошла Марию Михайлову, Дарью Зелинскую, Ясмин Эззат и Сандру Самир.

Она 544-я в рейтинге WTA, это лучший результат в ее карьере. Пока у нее нет титулов.

21-летняя Ткачева на этой неделе победила Юлию Перепехину, Катарину Кужмову, Ребекку Мунк Мортенсен и Евгению Бурдину.

Она выиграла пять турниров на уровне ITF, в том числе один в этом сезоне. В прошлом октябре она была 331-й ракеткой мира, а сейчас стоит 935-й.

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1 комментарий
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Спасибо за новость! Часто жалуются, что не информируют о наших низкорейтинговых теннисистов! Поэтому я бы отметил это в плюс редакции!
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