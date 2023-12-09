На турнире ITF в Шарм-эш-Шейхе будет российский финал

Россиянки Кира Павлова и Мария Ткачева встретятся в финале 15-тысячника ITF в Шарм-эш-Шейхе.

19-летняя Павлова – вторая сеяная. По ходу турнира она прошла Марию Михайлову, Дарью Зелинскую, Ясмин Эззат и Сандру Самир.

Она 544-я в рейтинге WTA, это лучший результат в ее карьере. Пока у нее нет титулов.

21-летняя Ткачева на этой неделе победила Юлию Перепехину, Катарину Кужмову, Ребекку Мунк Мортенсен и Евгению Бурдину.

Она выиграла пять турниров на уровне ITF, в том числе один в этом сезоне. В прошлом октябре она была 331-й ракеткой мира, а сейчас стоит 935-й.

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