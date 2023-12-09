22-летняя Тихонова на 100-тысячнике в Дубае вышла в крупнейший финал в карьере

Теги WTA ITF Анастасия Тихонова Теннис

Анастасия Тихонова поборется за титул на турнире ITF в Дубае.

На этой неделе она прошла №112 Арину Родионову, №468 Эмили Эпплтон, №223 Юлию Готовко и №245 Нигину Абдураимову. Завтра она встретится с №178 Арианной Хартоно.

22-летняя россиянка – 216-я ракетка мира. Она чемпионка четырех турниров ITF, в том числе одного в этом сезоне.

В финале 100-тысячника она выступит впервые. До это крупнейшим финалом в ее карьере был 60-тысячник в Претории, где она выиграла титул в 2022-м.

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3 комментария
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В лайве 175, если выиграет будет в районе 150 стоять.
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22-я ракетка России но финал для Анастасии круто
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Смотрел игру Анастасии на этом турнире с Родионовой. Честно говоря, не особо впечатлила, хотя и выиграла тот матч. Многовато пока невынужденного брака в игре.
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