663-я ракетка мира: «Забавно, никогда не думал, что буду опережать Надаля. Заскринил рейтинг и отправил семье»

Теги Рафаэль Надаль рейтинги Теннис

663-я ракетка мира Хорхе Мартинес Мартинес с юмором относится к тому, что стоит в рейтинге выше Рафаэля Надаля.

Надаль не выступал с Australian Open из-за травмы бедра. Сейчас она 664-й в рейтинге ATP.

«Это забавно, потому что я никогда не думал, что буду опережать Рафу. Я заскринил рейтинг и отправил семье. Пошутил, что сейчас самое время предложить ему сыграть пару. Я знал, что это произойдет, потому что читал, что Надаль выпадет за пределы топ-600».

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