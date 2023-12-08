Рафаэль Надаль: «Это был длинный год, по ходу которого я прошел много фаз, разочарование за разочарованием»

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал то, что пропустил почти весь 2023-й.

Надаль не играл с января из-за травмы бедра. В следующем сезон он вернется в тур в Брисбене.

«Это был длинный год, по ходу которого я прошел много фаз – пытался вернуться во время грунтового сезона, неделю за неделей, разочарование за разочарованием.

И мне пришлось принять решение, остановиться и поискать окончательное решение, которым стала операция.

С тех пор появился новый горизонт. Это был тяжелый путь, но у меня всегда была надежда на возвращение. Конечно, были моменты, когда это казалось невозможным. Но мне удалось сохранить работу, дух и надежду, и я думаю, что готов».

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5 комментариев
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хотелось бы посмотреть на последнюю охоту Рафы. Он должен нормально проститься с туром, на корте
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вамосы, чего минусы то ставите, разве не хотите, чтобы Рафаэль сыграл с Сербом на РГ в 11-й раз? На АО уже не сыграют, и на Уимблдоне, и на Юсо, редко там играли они, всего 8 раз за 17 лет то противостояния.
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Ответ Stas Salesov
Ну хотя бы Алькарас порадовал в одно июльское воскресенье)
Ага, а потом получил лещей в Цинци и на Итоговом, хотя да, хоть какая-то у вас радость была в этом году - Уимблдон, непросто живется хейтерам Джоковича, ну хоть Уимблдон вспомнить или КД и поражение от Синнера с матчболов, хоть какая-то у вас радость.
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Вот сразу видно, что испанец любит теннис, никакой одержимости. Надеюсь, что Новак с ним в следующем году все же встретится, хоть на РГ, где и так уже сыграли 10 матчей, и Император отправит на пенсию заслуженного ветерана.
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