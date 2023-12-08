Рафаэль Надаль: «Это был длинный год, по ходу которого я прошел много фаз, разочарование за разочарованием»

Рафаэль Надаль прокомментировал то, что пропустил почти весь 2023-й.

Надаль не играл с января из-за травмы бедра. В следующем сезон он вернется в тур в Брисбене.

«Это был длинный год, по ходу которого я прошел много фаз – пытался вернуться во время грунтового сезона, неделю за неделей, разочарование за разочарованием.

И мне пришлось принять решение, остановиться и поискать окончательное решение, которым стала операция.

С тех пор появился новый горизонт. Это был тяжелый путь, но у меня всегда была надежда на возвращение. Конечно, были моменты, когда это казалось невозможным. Но мне удалось сохранить работу, дух и надежду, и я думаю, что готов».

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