Рафаэль Надаль: «Возможно, я отыграю только полгода, возможно, целый год. Скорее всего, 2024-й станет для меня последним в туре, но не могу утверждать на 100%»

Рафаэль Надаль оценил перспективы своего возвращения в тур в 2024 году.

«Конечно, я много раз думал, что это бессмысленно, что в конце концов мне много лет, есть много проблем и много часов работы не принесли результата. Но, в общем, я по-прежнему думаю о том, что сказал на прошлой пресс-конференции. Я не считаю, что заслужил завершить спортивную карьеру, сидя в зале для прессы.

Я бы хотел, чтобы все закончилось по-другому, и я боролся и продолжал надеяться, что это произойдет. Были сомнения, были мрачные моменты, очень мрачные моменты, но были и более светлые.

Меня окружали правильные люди, как и всегда на протяжении карьеры: семья, команда, друзья. Думаю, именно благодаря им я оказался там, где я сейчас: у меня появилась возможностью вернуться к соревнованиям. И то, что есть люди, которые хотят увидеть, что я снова буду играть, тоже оказало большое влияние.

Несомненно, велика вероятность, что это будет мой последний год в туре. Возможно, я отыграю только полгода, возможно, целый год, возможно, мы не сможем пройти весь путь...Такова ситуация на данный момент, и у меня правда нет ответов на эти вопросы. Я могу только сказать, что собираюсь снова соревноваться, и по-прежнему держу в голове, что, скорее всего, это будет мой последний год, и я хочу наслаждаться каждым турниром, как будто так и есть.

Я не хочу объявлять об этом, потому что в конечном счете неизвестно, что может произойти, и всегда нужно говорить так, чтобы потом не оказаться в плену собственных слов. Я думаю, что так и будет, но не могу утверждать на 100%, потому что в конечном счете я много работал, чтобы вернуться к соревнованиям. И если обстоятельства и мое физическое состояние позволят мне продолжать и я буду получать удовольствие от того, что делаю, зачем мне себя ограничивать? Мне кажется, это не имеет смысла».

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