Надаль о возвращении в тур: «Всю жизнь я требовал от себя максимум, а сейчас надеюсь, что смогу этого не делать»

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от возвращения в тур.

Он пропустил почти весь сезон-2023 из-за травмы бедра.

«Я боялся что-нибудь анонсировать, потому что год не играл и перенес операцию на бедре. Но больше всего меня беспокоит не это, а все остальное.

Мне кажется, я готов, и я верю и надеюсь, что все пройдет хорошо и я снова смогу наслаждаться на корте. Я надеюсь снова испытывать эти нервы, ожидания, страхи, сомнения.

Я жду от себя то, что не буду ничего ждать. Это правда. Мне нужна способность не требовать от себя того, что я требовал всю карьеру. Сейчас у меня другой момент, другие обстоятельства, неизведанная для меня территория.

Всю жизнь я требовал от себя максимум, а сейчас надеюсь, что смогу этого не делать, а смогу принять то, что поначалу будет очень тяжело. Я должен дать себе время и прощать ошибки, которые, скорее всего, будут поначалу.

Но в не очень далеком будущем все может измениться – если я сохраню мечту и дух, и организм не подведет».

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4 комментария
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Давай Рафа. Вы с Джоком можете на пару побесить молодежь)
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!VAMOS RAFA! Ждëм🙂
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Золотые слова. Нет сомнений что Рафаэль сделает все что от него зависит. Удачи ему и терпения💪👍.
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Малая тройка (АльСиРун) и Рафа в компании Кисы и Медведя обнулят сербского деда. Вамос!
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