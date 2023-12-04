Надаль о возвращении в тур: «Всю жизнь я требовал от себя максимум, а сейчас надеюсь, что смогу этого не делать»

Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от возвращения в тур.

Он пропустил почти весь сезон-2023 из-за травмы бедра.

«Я боялся что-нибудь анонсировать, потому что год не играл и перенес операцию на бедре. Но больше всего меня беспокоит не это, а все остальное.

Мне кажется, я готов, и я верю и надеюсь, что все пройдет хорошо и я снова смогу наслаждаться на корте. Я надеюсь снова испытывать эти нервы, ожидания, страхи, сомнения.

Я жду от себя то, что не буду ничего ждать. Это правда. Мне нужна способность не требовать от себя того, что я требовал всю карьеру. Сейчас у меня другой момент, другие обстоятельства, неизведанная для меня территория.

Всю жизнь я требовал от себя максимум, а сейчас надеюсь, что смогу этого не делать, а смогу принять то, что поначалу будет очень тяжело. Я должен дать себе время и прощать ошибки, которые, скорее всего, будут поначалу.

Но в не очень далеком будущем все может измениться – если я сохраню мечту и дух, и организм не подведет».

Как Надаль провел 2023-й? Открыл отель, рекламировал сэндвич и много лечился

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