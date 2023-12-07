Глава ATP о слухах, что ТБШ хотят купить «Мастерсы» и отделиться: «Я на 100% за единство и поиск решений путем переговоров. Гражданская война не поможет»

Глава ATP прокомментировал слухи об организации премиального тура.

Он ответил, возможно ли, что «Большие шлемы» купят «Мастерсы» и отделятся от ATP и WTA.

«Нет, на мой взгляд, совершенно точно нет. Думаю, вокруг этой темы в целом много шума. По-моему, последние четыре года я открыто говорил, что нам нужно найти способ работать сообща, верно?

Потому что в конечном счете, что бы ни было написано в той статье, речь идет об акценте на премиальном продукте, и это означает, что «Шлемы» и «Мастерсы» вместе взятые – это очень мощное предложение для потребителей. С этим я согласен на все 100%. Именно это мы и пытаемся сделать с помощью стратегического плана OneVision.

[Разделение] будет только разрушать ценность, а не создавать ее.

Конечно, у разных людей могут быть разные идеи о том, как добиться целей.

И есть еще одна проблема: иногда бывает трудно вернуться. Потому что тогда вы портите отношения, и все становится еще сложнее.

Можно достичь целей, опираясь на те ценности, которые есть сегодня, а не разрушая имеющееся и не создавая препятствия, что, как мне кажется, в конечном счете всегда дороже, требует времени, энергии и денег, и совсем не обязательно.

Я на 100% за единство и поиск решений путем переговоров. Я твердо убежден, что, собравшись вместе, мы можем договориться о гораздо большем, чем нам кажется.

Потому что в конечном счете мы делаем одно дело. Мы все стремимся к тому, чтобы теннис был сильнее и развивался относительно других видов спорта и других видов развлечений. Так что мы на одной стороне, мы в одной команде – это команда тенниса. Гражданская война не поможет. Поэтому идти в этом направлении было бы большой ошибкой».

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