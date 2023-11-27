«Большие шлемы» могут купить «Мастерсы» и отделиться от ATP и WTA (Джон Вертхейм)

Теги ATP WTA Теннис

Журналист Джон Вертхейм рассказал, что все чаще слышит разговоры об изменениях в структуре туров.

По его информации, четыре турнира «Больших шлема» могут объединиться, чтобы купить 10 «Мастерсов». Сообщается, что это может быть сделано при участии Саудовской Аравии, которая получит 10-й турнир.

Таким образом, ATP и WTA останутся только турнира категории 500 и итоговые.

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11 комментариев

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Тёма Тёма
Везде распилы бабла. Футбола нам мало было, до тенниса добрались.
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Михаил Блинов
ТБШ по-ходу не хотят повторения истории с Уимблдоном-22.
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Stas Salesov
Саудиты никак не успокоятся, пока что-то солидное не получат в теннисе, ты их в дверь - они в окно. Ради этого не жалко и сложившуюся структуру поломать..
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ɔculpa
Ответ imaxim
И можно запретить россиянам играть, послав нафиг АТП с ВТА
И нахрена саудитам это делать? Для них это бизнес, ну и игрушка, которая должна презентоваться максимально дорого и полноценно, они не обременены повесткой сверху, слева или справа, так на кой чёрт им портить свой продукт баном россиян?
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roentgen
Ответ Stas Salesov
Саудиты никак не успокоятся, пока что-то солидное не получат в теннисе, ты их в дверь - они в окно. Ради этого не жалко и сложившуюся структуру поломать..
я плюсанул за первую часть комментария, по второй - возражу. Для саудитов все эти их покупки и вложения - игрушки. Сегодня - хочу, завтра - не хочу. Мне бы не хотелось, чтобы было так.
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sined2000
Ответ imaxim
И можно запретить россиянам играть, послав нафиг АТП с ВТА
Если будут рулить саудиты то наоборот, для них такие запреты непонятно.

А вообще не верю, что договорятся. Слишком много участников процесса со своими интересами.
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Tarkovski
АТП конечно будет этому противодействовать - тут может быть контра как у УЕФА и Суперлиги
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Йенс Мустерманн
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В 70х годах двадцатого века уже был конфликт теннисных ассоциаций, может новый увидим )
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Stas Salesov
Ответ roentgen
я плюсанул за первую часть комментария, по второй - возражу. Для саудитов все эти их покупки и вложения - игрушки. Сегодня - хочу, завтра - не хочу. Мне бы не хотелось, чтобы было так.
Там нет противоречия, имел в виду, что саудитам не жалко чужое ломать) Они сначала пытались с турами договориться, но видимо, ни к чему не пришли, теперь пробуют с другой стороны
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Tarkovski
Ответ imaxim
И можно запретить россиянам играть, послав нафиг АТП с ВТА
Не, это вряд ли - без Медведева и Рублева, у которых куча фанатов по всему миру и которые делают турниры топовыми, будет меньше привлекательности. Это не футбол где Россия на третьих ролях
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