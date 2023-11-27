«Большие шлемы» могут купить «Мастерсы» и отделиться от ATP и WTA (Джон Вертхейм)
Журналист Джон Вертхейм рассказал, что все чаще слышит разговоры об изменениях в структуре туров.
По его информации, четыре турнира «Больших шлема» могут объединиться, чтобы купить 10 «Мастерсов». Сообщается, что это может быть сделано при участии Саудовской Аравии, которая получит 10-й турнир.
Таким образом, ATP и WTA останутся только турнира категории 500 и итоговые.
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А вообще не верю, что договорятся. Слишком много участников процесса со своими интересами.