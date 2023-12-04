Экс-первая ракетка мира Остин рассказала, чем Джокович впечатлил ее в этом сезоне

Двукратная чемпионка US Open Трэйси Остин рассказала, какая статистика в этом сезоне ее впечатлила.

«Среди других его поразительных цифр для меня выделяется вот что. На « » Новак провел шесть тай-брейков – 55 очков. И за эти 55 очков он не сделал ни одной невынужденной ошибки.

Мы знаем, что в теннисе некоторые очки важнее других. И когда это важнее всего, Новак максимально мощно включается.

Сейчас он на том этапе, когда борется не только с соперниками, но и с историей».