Экс-первая ракетка мира Остин рассказала, чем Джокович впечатлил ее в этом сезоне

Теги Новак Джокович ATP Трэйси Остин Теннис

Двукратная чемпионка US Open Трэйси Остин рассказала, какая статистика Новака Джоковича в этом сезоне ее впечатлила. 

«Среди других его поразительных цифр для меня выделяется вот что. На «Ролан Гаррос» Новак провел шесть тай-брейков – 55 очков. И за эти 55 очков он не сделал ни одной невынужденной ошибки. 

Мы знаем, что в теннисе некоторые очки важнее других. И когда это важнее всего, Новак максимально мощно включается. 

Сейчас он на том этапе, когда борется не только с соперниками, но и с историей».

2 комментария
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Это действительно что-то из сверхспособностей... в напряжённые моменты контролировать ошибки почти невозможно... как он это делает? что у него в мозгу переключается? - наверно это самый важный секрет его успеха...
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