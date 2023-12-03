Медьедович после победы на молодежном итоговом: «Я пока не доставал телефон, но уверен, что Джокович прислал поздравление»

Хамад Медьедович прокомментировал победу на молодежном итоговом турнире.

В финале он обыграл Артура Фиса – 3:4(6), 4:1, 4:2, 3:4(9), 4:1.

«Чувствую себя потрясающе. Все это было и остается нереальным. Было трудно все осознать. Очень тяжелый матч. После первого сета я был готов сойти с ума, поскольку у меня было два сетбола, но мне удалось расслабиться и сосредоточиться, и это нереальное чувство.

Это очень много для меня значит. Когда знаешь, что [здесь побеждали] все большие чемпионы, это придает уверенности и заряжает энергией на следующий сезон. Я начну следующий год с большой уверенностью.

У меня мощная игра и мощные удары, но нам с тренером еще есть над чем поработать. Мне нужно сильно прибавить в физическом плане, и я использую для этого предсезонку, а еще мне нужно лучше концентрироваться на корте».

20-летний серб рад выиграть молодежный итоговый вслед за победой Новака Джоковича на основном итоговом турнире.

«Это здорово. Он выиграл ATP Finals, а я – Next Gen. Это здорово для нашей страны. Я очень горжусь тем, что завоевал этот титул для своей страны. Я пока не доставал телефон, но уверен, что он прислал поздравление», – сказал Медьедович на пресс-конференции.

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