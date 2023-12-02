Мыскина о выступлениях в нейтральном статусе: «Ребята с детства отдают себя спорту. Для них в любом случае важно играть»

Анастасия Мыскина подвела итоги сезона для Даниила Медведева и Андрея Рублева .

«Медведев и Рублев очень круто выдержали прошедший сезон. Да, хотелось видеть Андрея, играющим в решающих стадиях итогового турнира. Не говорю, что он плохо выступил, просто есть причины, почему он не показал свой лучший теннис. Здорово, что Даня вышел из группы, но у него был безумно сложный год. Наверное, накопилась усталость. Теннисисты – это просто люди. Но для наших ребят сезон можно считать отличным. Если бы не травма, Карен Хачанов тоже поборолся бы за топ-10», – цитирует Мыскину РИА Новости.

Также она ответила, стоит ли игрокам выступать в нейтральном статусе.

«Спортсмены должны заниматься своим видом спорта. Они живут этим, это их работа и то, чему они отдают себя с детства. Для любого действующего спортсмена тяжело пропускать любые соревнования. Понятно, что когда человек закончил, то может рассуждать, смотреть с разных позиций, находясь со своим опытом и имея в своем активе участие во многих Олимпиадах. Но для действующего спортсмена важно выступать. Я буду рада за спортсменов, которые хотят и будут выступать в международных соревнованиях», – заявила экс-вторая ракетка мира.

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