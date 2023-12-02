Надаль пригласил Фиса на тренировочный сбор в Кувейте
Рафаэль Надаль пригласил Артура Фиса на недельный тренировочный сбор в Кувейте с 8 декабря.
«Он очень любезно меня пригласил, так что мне не хотелось бы его не подвести. Я постараюсь не слишком любоваться его форхендом (улыбается). Очень хочу получить от этого максимальную пользу», – сказал 19-летний француз.
Напомним, сегодня Фис сыграет с Хамадом Медьедовичем в финале молодежного итогового турнира в Джидде.
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