Надаль планирует полететь в Австралию на последней неделе декабря и сыграть на турнирах до Australian Open (Cadena SER)
Рафаэль Надаль наметил план подготовки к Australian Open.
Об этом сообщил журналист Cadena SER Педро Фуллана.
По его информации, в первой половине декабря Надаль планирует поехать в свою академию в Кувейте, чтобы повысить интенсивность тренировок и принять участие в мероприятиях. Затем он вернется в Испанию.
На последней неделе декабря Надаль полетит в Австралию. Он хочет сыграть на турнирах перед «Большим шлемом».
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Честно говоря рад его возможному возвращению.
Ему конечно будет намного сложнее вернуться, чем когда-то Феду.
Для того тогда и рейтинг заморозили и ковид наслали и турниры пачками отменяли. Короче устроили полный беспредел. 😂
А тем временем, между прочим, 15 лет исполнится в январе с той драматичной победы Рафаэля. И почему бы, так сказать, вновь не замахнуться на Вильяма нашего Шекспира?!):
https://www.youtube.com/watch?v=7JQCUZ7wH_8