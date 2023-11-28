Надаль планирует полететь в Австралию на последней неделе декабря и сыграть на турнирах до Australian Open (Cadena SER)

Рафаэль Надаль наметил план подготовки к Australian Open.

Об этом сообщил журналист Cadena SER Педро Фуллана.

По его информации, в первой половине декабря Надаль планирует поехать в свою академию в Кувейте, чтобы повысить интенсивность тренировок и принять участие в мероприятиях. Затем он вернется в Испанию.

На последней неделе декабря Надаль полетит в Австралию. Он хочет сыграть на турнирах перед «Большим шлемом».

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