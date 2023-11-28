Надаль планирует полететь в Австралию на последней неделе декабря и сыграть на турнирах до Australian Open (Cadena SER)

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP Теннис

Рафаэль Надаль наметил план подготовки к Australian Open.

Об этом сообщил журналист Cadena SER Педро Фуллана.

По его информации, в первой половине декабря Надаль планирует поехать в свою академию в Кувейте, чтобы повысить интенсивность тренировок и принять участие в мероприятиях. Затем он вернется в Испанию.

На последней неделе декабря Надаль полетит в Австралию. Он хочет сыграть на турнирах перед «Большим шлемом».

Как Надаль провел 2023-й? Открыл отель, рекламировал сэндвич и много лечился

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
Хотя я фанат Новака, но возвращению Рафы искренне рад👍‼️
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зорькин
Очень интересный квест ждёт Рафу, ну и нас вместе с ним.
Честно говоря рад его возможному возвращению.
Ему конечно будет намного сложнее вернуться, чем когда-то Феду.
Для того тогда и рейтинг заморозили и ковид наслали и турниры пачками отменяли. Короче устроили полный беспредел. 😂
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Берни Парент
Рафа, ждём! В преддверии долгожданного события, можно вспомнить один из самых ярких матчей АО, за последние четверть века уж точно. В тот день (по-моему, пятница была) никак не мог посмотреть прямой репортаж полуфинала Вердаско-Надаль. Но читал периодически текстовую трансляцию. Напряжение сумасшедшее не отпускало. И какая же радость охватила по итогу!

А тем временем, между прочим, 15 лет исполнится в январе с той драматичной победы Рафаэля. И почему бы, так сказать, вновь не замахнуться на Вильяма нашего Шекспира?!):

https://www.youtube.com/watch?v=7JQCUZ7wH_8
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dikki Shelton
Успеха и удачи Рафаэлю.👌
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cosset
ой, я Нового Года так не жду, как австралийский отрезок)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ariete
Ответ dedpihto59
Хотя я фанат Новака, но возвращению Рафы искренне рад👍‼️
Глорик? Откуда вы все прилетели? В 2015 не помню болельщиков шпагатыча здесь.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий