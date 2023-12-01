Надаль, не игравший с Australian Open-2023, вернется в тур в Брисбене

вернется в тур в 2024 году.

«Спустя год без выступлений в туре я думаю, что настал подходящий момент для возвращения, поэтому готов объявить, что вернусь в Брисбене на первой неделе сезона», – сказал испанец.

Надаль получил травму на Australian Open-2023 и пропустил оставшуюся часть сезона.

Турнир в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января.

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