Надаль, не игравший с Australian Open-2023, вернется в тур в Брисбене

Теги Рафаэль Надаль ATP Brisbane International Теннис

Рафаэль Надаль вернется в тур в 2024 году.

«Спустя год без выступлений в туре я думаю, что настал подходящий момент для возвращения, поэтому готов объявить, что вернусь в Брисбене на первой неделе сезона», – сказал испанец.

Надаль получил травму на Australian Open-2023 и пропустил оставшуюся часть сезона.

Турнир в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января.

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32 комментария
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Ответ Хозяин патриотов
Вамоооос! ВАМОС я сказал! Лучше подарка на Новый год и быть не могло) Наконец-то посмотрим на атакующую игру в исполнении БИГа, а не на челночный бег за задней линией, в котором можно восхищаться разве что шпагатами и выносливостью. Но это теннис, а не легкая атлетика!) В общем, ждем Короля на корте👑
Надаль атакующий стиль, он бегает по задней линии даже не пытается войти в корт, пересмотрите финал АО2019 . Надаль пробегает больше Новака по статистике всё, что написали всё мимо. Наверное с Роджером перепутали.
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Вамосно начнем Новый Год😎
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"Ждите меня с первым лучом солнца, я приду на пятый день, с востока"
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Сказать что это хорошая новость, не сказать ничего. Я не фан Надаля, но это ВАМОООООООС!!!
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ура! вамос, Рафа) всех с праздником)
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Ответ bars1998
Вот скажите мне почему Вамосы минисуют комент о том что ждем Встречи Рафы и Новака на АО?)
Для вамосных это худший кошмар сыграть с Джоковичем. ) Они его только на форумных ветках не боятся.)
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Вернется, чтобы попрощаться.
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не надо иллюзий это спонсоры постарались, великий рафа больше ничего не выиграет его время ушло,,,
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Отбыл дисквал Рафунцель
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Вот скажите мне почему Вамосы минисуют комент о том что ждем Встречи Рафы и Новака на АО?)
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Ответ Юрий Шептухин
Надаль атакующий стиль, он бегает по задней линии даже не пытается войти в корт, пересмотрите финал АО2019 . Надаль пробегает больше Новака по статистике всё, что написали всё мимо. Наверное с Роджером перепутали.
атакует свои шорты перед каждым розыгрышем!
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Ответ LONDON-TOWN
Ну что ж. Последний сезон. Надеюсь Рафаэль пошумит напоследок. Хотелось бы матч с Джоковичем на Ролан Гаррос увидеть.
Не на АО надо)
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последний сезон для великого,надеюсь на грунте покажет свой уровень и уйдет достойно
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Вылетет в первом круге
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Сказать что это хорошая новость, не сказать ничего. Я не фан Надаля, но это ВАМОООООООС!!!
А чей вы вообще болельщик?)
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Ответ Kenny De Schepper
начал подготовку к вылету в первом круге
попадет под Зверева в первом круге)
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Ответ Ан Кот
ну наконец-то! и Рафуля решил тряхнуть стариной, дайте ему там первого соперника из 2-й сотни чтобы сразу не опозорился
Как в 2022-м, тогда выиграл турнир, сыграв со 104-й, 95-й и 112-й ракеткой, а 65-я снялась до игры.
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ну наконец-то! и Рафуля решил тряхнуть стариной,
дайте ему там первого соперника из 2-й сотни чтобы сразу не опозорился
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С нетерпением ждем возвращения великого теннисиста и чемпиона. Будь сильным Рафаэль. Удачи💪👍👌.
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о это прям внезапно, был уверен что пропустит хард начала года и стартонёт на грунте в Америке
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Ответ МОН66
не надо иллюзий это спонсоры постарались, великий рафа больше ничего не выиграет его время ушло,,,
Читал примерно такие же комментарии в начале 2022 года, итог мы все помним :)
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