Надаль, не игравший с Australian Open-2023, вернется в тур в Брисбене
Рафаэль Надаль вернется в тур в 2024 году.
«Спустя год без выступлений в туре я думаю, что настал подходящий момент для возвращения, поэтому готов объявить, что вернусь в Брисбене на первой неделе сезона», – сказал испанец.
Надаль получил травму на Australian Open-2023 и пропустил оставшуюся часть сезона.
Турнир в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января.
Как Надаль провел 2023-й? Открыл отель, рекламировал сэндвич и много лечился
дайте ему там первого соперника из 2-й сотни чтобы сразу не опозорился