Синнер о поражении от Джоковича: «Я немного просел физически. А лучший игрок мира использует это по полной»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал поражение от Новака Джоковича на итоговом турнире.

На групповом этапе итальянец победил в трех сетах, а в финале уступил 3:6, 3:6.

– Сегодня он играл очень, очень хорошо, особенно в глубине корта. Но мне кажется, что сегодня в некоторых моментах меня подвела реакция. Мне показалось, что я немного просел физически. Когда ты немного проседаешь в матче против лучшего игрока мира, он использует это по полной.

Я старался оставаться в игре, хорошо подавать. Я допустил несколько ошибок. И, возможно, немного потерял концентрацию, потому что, например, при счете 40:40, 3:4 я ошибся на легком форхенде и так далее. Но все равно был напряженный момент.

Полтора сета он очень, очень хорошо подавал. Было тяжело играть. Но, с другой стороны, я ведь получал удовольствие от матча. Конечно, это же был финал. Это нечто совсем другое.

Он заслужил сегодняшнюю победу. Лучше сыграл в важные моменты, вот и все.

– Чему вы научились, дважды за пять дней сыграв с величайшим игроком в истории? Что вы узнали о том, что нужно делать и на каком он уровне по сравнению со всеми остальными?

– Теннис интересен тем, что, как вы видите, все дни разные. Несколько дней назад я у него выиграл. И вот опять те же условия, а ты проигрываешь.

Но в целом сегодня я увидел, что мне обязательно нужно прибавлять. Я считаю, что он помогает мне стать лучше, как и все остальные соперники, которым я проиграл. Теперь мне нужно над этим работать.

Безусловно, впереди еще Кубок Дэвиса. После него будет какое-то время, месяц, чтобы, как я уже говорил, поработать над нужными физическими аспектами. Кроме того, я впервые всю неделю играю только против соперников из топ-10. Так что тоже есть отличия.

Но я рад, потому что я настроился выйти на корт и постараться выложиться по максимуму. Посмотрим, что будет дальше.

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5 комментариев

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Ярик01
Отдохнул два дня перед матчем с Медведевым, отдохнул в матче с Медведевым, имел на 5 часов больше на восстановление после матча, почему просел по физике в 22 года
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Назар Игорь
Янник, признайся что Новак просто лучше играет в теннис, это будет справедливо.
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doty
Он пока не видит проблему.
Он не физически просел, а психологически.
Один аспект верно указан: что всю неделю с топ 10 играть,- это не просто.
А второй: чтобы победить второй раз за турнир, да ещё и в финале,- Джоковича, - нужно быть мощнее, в первую очередь психологически.
А в этом аспекте,- Синнер просел к финалу турнира, а Джокович, наоборот, добавил,- вот и получился результат закономерный.
Вообще, Джокович могуч во всех аспектах в теннисе: психологически, интеллектуально, технологически сам теннис и физически.

Думаю, ещё турниров 7-8 выиграет из серии ТБШ
Это 3-4 года ещё будет на максимально высоком уровне выступать
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Хаскерс
Да какая разница, просел, не просел. Против лома нет приёма.
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