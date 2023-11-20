Синнер о поражении от Джоковича: «Я немного просел физически. А лучший игрок мира использует это по полной»
Янник Синнер прокомментировал поражение от Новака Джоковича на итоговом турнире.
На групповом этапе итальянец победил в трех сетах, а в финале уступил 3:6, 3:6.
– Сегодня он играл очень, очень хорошо, особенно в глубине корта. Но мне кажется, что сегодня в некоторых моментах меня подвела реакция. Мне показалось, что я немного просел физически. Когда ты немного проседаешь в матче против лучшего игрока мира, он использует это по полной.
Я старался оставаться в игре, хорошо подавать. Я допустил несколько ошибок. И, возможно, немного потерял концентрацию, потому что, например, при счете 40:40, 3:4 я ошибся на легком форхенде и так далее. Но все равно был напряженный момент.
Полтора сета он очень, очень хорошо подавал. Было тяжело играть. Но, с другой стороны, я ведь получал удовольствие от матча. Конечно, это же был финал. Это нечто совсем другое.
Он заслужил сегодняшнюю победу. Лучше сыграл в важные моменты, вот и все.
– Чему вы научились, дважды за пять дней сыграв с величайшим игроком в истории? Что вы узнали о том, что нужно делать и на каком он уровне по сравнению со всеми остальными?
– Теннис интересен тем, что, как вы видите, все дни разные. Несколько дней назад я у него выиграл. И вот опять те же условия, а ты проигрываешь.
Но в целом сегодня я увидел, что мне обязательно нужно прибавлять. Я считаю, что он помогает мне стать лучше, как и все остальные соперники, которым я проиграл. Теперь мне нужно над этим работать.
Безусловно, впереди еще Кубок Дэвиса. После него будет какое-то время, месяц, чтобы, как я уже говорил, поработать над нужными физическими аспектами. Кроме того, я впервые всю неделю играю только против соперников из топ-10. Так что тоже есть отличия.
Но я рад, потому что я настроился выйти на корт и постараться выложиться по максимуму. Посмотрим, что будет дальше.
Джокович топчет молодежь – уничтожил Синнера и 7-й раз взял итоговый
Он не физически просел, а психологически.
Один аспект верно указан: что всю неделю с топ 10 играть,- это не просто.
А второй: чтобы победить второй раз за турнир, да ещё и в финале,- Джоковича, - нужно быть мощнее, в первую очередь психологически.
А в этом аспекте,- Синнер просел к финалу турнира, а Джокович, наоборот, добавил,- вот и получился результат закономерный.
Вообще, Джокович могуч во всех аспектах в теннисе: психологически, интеллектуально, технологически сам теннис и физически.
Думаю, ещё турниров 7-8 выиграет из серии ТБШ
Это 3-4 года ещё будет на максимально высоком уровне выступать