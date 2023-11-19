Джокович о победе на итоговом: «Феноменальная неделя. Очень горжусь выступлениями против Алькараса и Синнера»

Новак Джокович прокомментировал победу на итоговом турнире.

В финале он победил – 6:3, 6:3.

«Один из лучших сезонов в моей жизни – никаких сомнений. И феноменально завершить его победой над домашним героем – Янником, который на этой неделе показывал потрясающий теннис.

Я очень горжусь выступлениями против и Синнера – наверное, двумя лучшими игроками в мире. Я должен был прибавить, должен был выигрывать сам, а не ждать, что мне отдадут победу. И я это сделал.

В целом – феноменальная неделя».

Джокович топчет молодежь – уничтожил Синнера и 7-й раз взял итоговый

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