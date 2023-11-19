Джокович о победе на итоговом: «Феноменальная неделя. Очень горжусь выступлениями против Алькараса и Синнера»
Новак Джокович прокомментировал победу на итоговом турнире.
В финале он победил Янника Синнера – 6:3, 6:3.
«Один из лучших сезонов в моей жизни – никаких сомнений. И феноменально завершить его победой над домашним героем – Янником, который на этой неделе показывал потрясающий теннис.
Я очень горжусь выступлениями против Алькараса и Синнера – наверное, двумя лучшими игроками в мире. Я должен был прибавить, должен был выигрывать сам, а не ждать, что мне отдадут победу. И я это сделал.
В целом – феноменальная неделя».
Джокович топчет молодежь – уничтожил Синнера и 7-й раз взял итоговый
2.Федерер
3-4.Сампрас
3-4.Надаль
Не знаю, что это значит, случайно само написалось
Мастер-класс удался! :)
2. Федерер
3. Надаль
4. Макинрой
5. Эдберг/Беккер
Этот рейтинг не только по тупой силе, а по теннисной красоте, мощи и т.д. Кто видел 4 и 5 места, тот поймет.
Кибиточные камарады-таборяне:
Лера, Ася-Ночная Фурия, Алёна Иванова, Галина и Галина, Таня1111, Евгеша,
Ан Кот, Региодан, Тагир, Паша Вег, Истианофф, Алекс Морган,, Коля Ставрогин, Феникс, Дед Пихто, Андрей Вескер, ДжокоНД, alex savca, мамапапайя, 369, RealJon, Арсений, Боримир, Верховенский, acr, Рома, Вицлипуцли, Cиндикат, go25, Виталик в Праде (извиняюсь перед всеми, кого не знаю по имени)
c 7м Итоговым Новака нас всех, c очередным рекордом!
С рекордным 24м Шлемом!
C рекордным 40м Мастерсом!
С рекордными 400+ неделями на 1й строчке!
С рекордным 6м сезоном в качестве 1й ракетки Мира!
Ещё в начале сезона я писал, что этот год (как и 2011) — Год Новака.
Тщательно обнимаю-целаваю девушек, так же крепко жму краба мужикам.
Идемо дале.
Айде Nо1е, айде!
ВашGrafSasch
Феликсович, надеюсь ты это видишь.
#No1e400