Джокович о победе на итоговом: «Феноменальная неделя. Очень горжусь выступлениями против Алькараса и Синнера»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу на итоговом турнире.

В финале он победил Янника Синнера – 6:3, 6:3.

«Один из лучших сезонов в моей жизни – никаких сомнений. И феноменально завершить его победой над домашним героем – Янником, который на этой неделе показывал потрясающий теннис.

Я очень горжусь выступлениями против Алькараса и Синнера – наверное, двумя лучшими игроками в мире. Я должен был прибавить, должен был выигрывать сам, а не ждать, что мне отдадут победу. И я это сделал.

В целом – феноменальная неделя».

Джокович топчет молодежь – уничтожил Синнера и 7-й раз взял итоговый

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17 комментариев

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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
1.Джокович
2.Федерер
3-4.Сампрас
3-4.Надаль
Не знаю, что это значит, случайно само написалось
+18
-1
+17
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Czarn
Феноменальная неделя, феноменальный Новак Джокович!😄 С феноменальной победой, Ноле! Идемо!😄
+8
0
+8
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Iva_Nova
Ох да, два блестящих матча! :)
Мастер-класс удался! :)
+6
0
+6
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Вальдано
Идеальный полуфинал и финал... Ноле как проснулся после спячки в группе.. На то он и Император..
+7
-2
+5
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Aporte14
Это были феноменальные победы.Браво,Новаче!
+4
0
+4
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mrs_mockery
ФеномеНоле!
+5
-1
+4
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Тёма Тёма
Великий уникум! Браво. Надеюсь, пару лет ещё побалует своей игрой всех любителей тенниса.
+4
-1
+3
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leningrad
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
1.Джокович 2.Федерер 3-4.Сампрас 3-4.Надаль Не знаю, что это значит, случайно само написалось
1. Джокович
2. Федерер
3. Надаль
4. Макинрой
5. Эдберг/Беккер

Этот рейтинг не только по тупой силе, а по теннисной красоте, мощи и т.д. Кто видел 4 и 5 места, тот поймет.
+5
-2
+3
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mr_ h2o
«Я очень горжусь выступлениями против Алькараса и Синнера – наверное, двумя лучшими игроками в мире.» тут можно добавить после меня. Будет вполне справедливо звучать)
+2
0
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Novax Goat.kovic
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2й и 3й приуныли. Что поделать. Се ля ви, как говорят у них.
+4
-2
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Stas Salesov
💊💉Идемо, Ноле!
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Shozi Koff46
Ответ leningrad
1. Джокович 2. Федерер 3. Надаль 4. Макинрой 5. Эдберг/Беккер Этот рейтинг не только по тупой силе, а по теннисной красоте, мощи и т.д. Кто видел 4 и 5 места, тот поймет.
А Борг?
+1
0
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Crestbook
Ответ mr_ h2o
«Я очень горжусь выступлениями против Алькараса и Синнера – наверное, двумя лучшими игроками в мире.» тут можно добавить после меня. Будет вполне справедливо звучать)
А он и добавил. И себя, и Медведева)
+1
0
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S.Graf
Дорогие мои нолефаны, нолеманы и НолеФам (НЕ путать с примазавшимися нолефап!)
Кибиточные камарады-таборяне:
Лера, Ася-Ночная Фурия, Алёна Иванова, Галина и Галина, Таня1111, Евгеша,
Ан Кот, Региодан, Тагир, Паша Вег, Истианофф, Алекс Морган,, Коля Ставрогин, Феникс, Дед Пихто, Андрей Вескер, ДжокоНД, alex savca, мамапапайя, 369, RealJon, Арсений, Боримир, Верховенский, acr, Рома, Вицлипуцли, Cиндикат, go25, Виталик в Праде (извиняюсь перед всеми, кого не знаю по имени)

c 7м Итоговым Новака нас всех, c очередным рекордом!
С рекордным 24м Шлемом!
C рекордным 40м Мастерсом!
С рекордными 400+ неделями на 1й строчке!
С рекордным 6м сезоном в качестве 1й ракетки Мира!
Ещё в начале сезона я писал, что этот год (как и 2011) — Год Новака.
Тщательно обнимаю-целаваю девушек, так же крепко жму краба мужикам.
Идемо дале.
Айде Nо1е, айде!

ВашGrafSasch
Феликсович, надеюсь ты это видишь.
#No1e400
+4
-4
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zzzeeerrrooo
Ответ Йенс Мустерманн
Помню, почивший 09 говорил, что мол в 36 лет два из трёх смол3 провели выдающиеся сезоны, потому он мол ожидал такого же и от акробата. Но вслед за ними следовали провальные. Смотрим ))
До 40 он будет спокойно кошмарить весь тур
+1
-1
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