Джокович о поражении от Синнера на групповом этапе: «Это отличный инструмент для подготовки. Я понимаю, что нужно исправить, чтобы победить»

Новак Джокович поделился ожиданиями от финала итогового против Янника Синнера.

На групповом этапе он проиграл итальянцу 5:7, 7:6(5), 6:7(2).

– У вас 16 лет разницы в возрасте с Карлосом, а завтра будет 14 лет с Янником.

– Спасибо за напоминание. Я это ценю (улыбается).

– С какими мыслями вы подходите к этому финалу? Матч, который был пару дней назад, добавляет мотивации?

– Добавляет. Думаю, это еще и отличный инструмент для подготовки: анализируя матч, который мы сыграли несколько дней назад, я понимаю, что нужно исправить, чтобы победить.

На данный момент он лучший игрок турнира. Он выиграл все четыре матча и показал отличный теннис. И, безусловно, получает большую поддержку от итальянских болельщиков.

В финале он поборется за свой первый трофей на итоговом турнире, а я – за седьмой. Я уже бывал в подобных ситуациях. Надеюсь, опыт немного поможет. Но вряд ли это сыграет решающую роль, потому что он показывает хороший теннис, и за него зрители.

Я знаю, чего ожидать. Думаю, первый матч против него в такой атмосфере поможет мне лучше подготовиться. А благодаря сегодняшнему выступлению [в полуфинале против Алькараса] я хорошо чувствую себя перед финалом, потому что провел свой лучший матч на турнире.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе