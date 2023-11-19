Джокович о поражении от Синнера на групповом этапе: «Это отличный инструмент для подготовки. Я понимаю, что нужно исправить, чтобы победить»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Новак Джокович поделился ожиданиями от финала итогового против Янника Синнера.

На групповом этапе он проиграл итальянцу 5:7, 7:6(5), 6:7(2).

– У вас 16 лет разницы в возрасте с Карлосом, а завтра будет 14 лет с Янником.

– Спасибо за напоминание. Я это ценю (улыбается).

– С какими мыслями вы подходите к этому финалу? Матч, который был пару дней назад, добавляет мотивации?

– Добавляет. Думаю, это еще и отличный инструмент для подготовки: анализируя матч, который мы сыграли несколько дней назад, я понимаю, что нужно исправить, чтобы победить.

На данный момент он лучший игрок турнира. Он выиграл все четыре матча и показал отличный теннис. И, безусловно, получает большую поддержку от итальянских болельщиков.

В финале он поборется за свой первый трофей на итоговом турнире, а я – за седьмой. Я уже бывал в подобных ситуациях. Надеюсь, опыт немного поможет. Но вряд ли это сыграет решающую роль, потому что он показывает хороший теннис, и за него зрители.

Я знаю, чего ожидать. Думаю, первый матч против него в такой атмосфере поможет мне лучше подготовиться. А благодаря сегодняшнему выступлению [в полуфинале против Алькараса] я хорошо чувствую себя перед финалом, потому что провел свой лучший матч на турнире.

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1 комментарий

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Stas Salesov
Ожидаем морковное пюре для Гауденци😔
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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