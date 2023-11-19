Джокович заработал за победу на итоговом $4,4 млн и преодолел отметку в $180 млн призовых за карьеру

стал семикратным чемпионом итогового турнира.

За победу в Турине он получил 4 411 500 долларов. Таким образом, в 2023-м он заработал 16 млн.

Его суммарные призовые за карьеру составляют 180,6 млн долларов. Он рекордсмен по этому показателю.

Отметим, что финалист заработал на этой неделе 2 600 500 долларов. Его призовые за карьеру – 14,9 млн.

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