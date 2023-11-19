Джокович заработал за победу на итоговом $4,4 млн и преодолел отметку в $180 млн призовых за карьеру

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals призовые Янник Синнер Теннис

Новак Джокович стал семикратным чемпионом итогового турнира.

За победу в Турине он получил 4 411 500 долларов. Таким образом, в 2023-м он заработал 16 млн.

Его суммарные призовые за карьеру составляют 180,6 млн долларов. Он рекордсмен по этому показателю.

Отметим, что финалист Янник Синнер заработал на этой неделе 2 600 500 долларов. Его призовые за карьеру – 14,9 млн.

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17 комментариев

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Великий Алонсо
Когда-то Федерера, Джоковича и Надаля ставили на один уровень, но теперь уже нет никаких сомнений, что Джокович лучший в истории теннисист.
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Syndycate
Это он еще пропустил 4 самых денежных мастерса
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Ночная Фурия
Йеееееееееее!!!!!!! 🐺🐺🐺🐺🎾🎾🎾🏆🏆🏆🏆🏆
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Czarn
А сколько б заработал, если бы Мастерсы не пропускал? Уникальный и неповторимый Новак! Просто нет слов!😄
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Паскаль Шимбонда
Джокович в режиме плова)
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Czarn
Неплохо для старичка поднял лимонов😄 Молодец, заслужил!
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Кот под ногами майора
Чтоб я так жил
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Кукушкин
На его месте должен был быть я.
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pizzatcarizza
Ответ Syndycate
Это он еще пропустил 4 самых денежных мастерса
и несколько шлемов из-за ковида
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Syndycate
Ответ pizzatcarizza
и несколько шлемов из-за ковида
Ну я про этот год
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gornkb
Ответ Великий Алонсо
Когда-то Федерера, Джоковича и Надаля ставили на один уровень, но теперь уже нет никаких сомнений, что Джокович лучший в истории теннисист.
Они и были одного уровня. Но Федя староват стал, а такого уровня теннисистов пока что нет
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Кавабунга Шреддоголовый
Продолжает улетать в космос, а это еще минус Мастерсы в США, Мадриде, Торонто и Шанхае
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gornkb
Дедушка Джок показал пацаненку разницу между просто теннисом и Большим Теннисом :-) Не, все-таки далеко нынешним до Федерера-Надаля-Джоковича
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Sanan1908
Интересно сколько с чистыми остался от этих 180)
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Nikolay Stavrogin
Боже, как же мало получает величайший по сравнению с лучшими в профессии в нба, футболе, нхл, боксе.
В командных ещё половина расходов на команде(еда, физио, тренеры), можно травмировться и денюжка продолжает капать.
По 40-50 миллионов в год сейчас получают топы в нба.
Должен по 50 млн за такие сезоны получать, как 2023. Минимум.
Фьюри один раз в год может подраться и заработать больше. Поо 90е вообще молчу, сколько получали Тайсон-Холифилд-Льюисс за очные бои - больше 100 лямов на руки.
И ладно футбол, самый популярный спорт на планете, но нба, нхл и тем более нынешний бокс уж точно не сильно популярнее тенниса.
Атп забирает себе как минимум 30 миллионов от того, что причитается Джоке за популяризацию спорта
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bubareska
Ответ Sanan1908
Интересно сколько с чистыми остался от этих 180)
Достаточно, чтобы купить частный самолет😁
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