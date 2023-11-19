Джокович заработал за победу на итоговом $4,4 млн и преодолел отметку в $180 млн призовых за карьеру
Новак Джокович стал семикратным чемпионом итогового турнира.
За победу в Турине он получил 4 411 500 долларов. Таким образом, в 2023-м он заработал 16 млн.
Его суммарные призовые за карьеру составляют 180,6 млн долларов. Он рекордсмен по этому показателю.
Отметим, что финалист Янник Синнер заработал на этой неделе 2 600 500 долларов. Его призовые за карьеру – 14,9 млн.
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В командных ещё половина расходов на команде(еда, физио, тренеры), можно травмировться и денюжка продолжает капать.
По 40-50 миллионов в год сейчас получают топы в нба.
Должен по 50 млн за такие сезоны получать, как 2023. Минимум.
Фьюри один раз в год может подраться и заработать больше. Поо 90е вообще молчу, сколько получали Тайсон-Холифилд-Льюисс за очные бои - больше 100 лямов на руки.
И ладно футбол, самый популярный спорт на планете, но нба, нхл и тем более нынешний бокс уж точно не сильно популярнее тенниса.
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