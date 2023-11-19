Медведев о полуфинале итогового: «На тай-брейке появилась небольшая боль в правом бедре. В следующий раз, наверное, не буду сразу брать физио»

Даниил Медведев оценил свое состояние в полуфинале итогового турнира.

Он проиграл Яннику Синнеру 3:6, 7:6(4), 1:6. После второго сета Медведев вызвал физио и получил помощь за пределами корта.

– Как ты себя чувствуешь? Ты когда уходил с корта после матча, не прихрамывал, но морщился. Мы забеспокоились.

– Если честно, я морщился не из-за боли, а устал и обидно было. Действительно, вот этот момент после второго сета, в следующий раз я не буду, наверное, сразу брать физио, потому что можно же его взять во время третьего сета. Но у меня была небольшая боль, на тай-брейке появилась в правом бедре. Я вызвал физио, мы позанимались, я его спросил: «Ты считаешь, эта боль не увеличится, я могу играть?». Он мне сказал да.

Может, я немного потерял момент. Другой вопрос, может, и без физио был бы такой же счет. Непонятно. Была маленькая боль, и я знал, что против Янника будут продолжаться эти тяжелые розыгрыши, бегать надо будет, поэтому я не хотел эту боль усилить и вызвал физио. В следующий раз, наверное, сделаю по-другому.

– Было ощущение, что в третьей партии подачи очень не хватало первой. Это связано с той болью, которую ты испытывал в бедре, или это какая-то ментальная история?

– Не думаю, что с болью, потому что [беспокоила] правая нога. По идее на подаче ты больше левой толкаешься. Поэтому, если честно, вряд ли. Действительно, подача немного пропала. Во втором сете – надо посмотреть статистику, но мне кажется, что я очень круто подавал. Возможно, чуть лучше, чем обычно (81% – Sports.ru). Иногда тяжело держать эту концентрацию.

И действительно, во время матча, в принципе во время этого турнира я чувствовал, что играю хорошо, но чувствовал себя уставшим. Другой вопрос, что все чувствуют себя уставшими, и надо с этим справляться. Я не смог в третьем сете, мне кажется, эту концентрацию, которую я поймал во втором сете, додержать. Поэтому это тоже то, над чем в каком-то смысле надо продолжать работать, потому что такие матчи еще будут и, возможно, будут в конце сезона, – сказал Медведев Софье Тартаковой в интервью каналу «Больше».

Медведев вылетел в 1/2 итогового – 3-й раз подряд проиграл Синнеру. И поцапался со зрителем

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