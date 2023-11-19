Алькарас о том, что его мотивируют рекорды Джоковича: «Хочу стать лучшим в истории. Выигрывать каждый турнир, в котором буду участвовать»

Карлос Алькарас прокомментировал долгое лидерство Новака Джоковича в рейтинге.

Алькарас ответил, мотивируют ли его рекорды Джоковича.

В понедельник серб начнет 400-ю неделю в качестве №1.

«Честно говоря, если так подумать, то мне придется продержаться там лет 15. И это невероятно (улыбается).

Конечно, меня это мотивирует, потому что я хочу победить этого парня. Хочу стать лучшим в истории. Хочу тренироваться с целью. Хочу его победить. Хочу выигрывать каждый турнир, в котором буду участвовать.

Но в то же время я не буду об этом думать, потому что это очень, очень сложно. Такое под силу легенде нашего спорта. То, что он делает, невероятно, он бьет рекорды, выигрывает все турниры, на которые приезжает. Это безумие.

Смешанные чувства: с одной стороны, это мотивирует, а с другой, я не хочу об этом думать».

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