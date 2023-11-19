Алькарас о том, что его мотивируют рекорды Джоковича: «Хочу стать лучшим в истории. Выигрывать каждый турнир, в котором буду участвовать»

Теги Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал долгое лидерство Новака Джоковича в рейтинге.

Алькарас ответил, мотивируют ли его рекорды Джоковича.

В понедельник серб начнет 400-ю неделю в качестве №1.

«Честно говоря, если так подумать, то мне придется продержаться там лет 15. И это невероятно (улыбается).

Конечно, меня это мотивирует, потому что я хочу победить этого парня. Хочу стать лучшим в истории. Хочу тренироваться с целью. Хочу его победить. Хочу выигрывать каждый турнир, в котором буду участвовать.

Но в то же время я не буду об этом думать, потому что это очень, очень сложно. Такое под силу легенде нашего спорта. То, что он делает, невероятно, он бьет рекорды, выигрывает все турниры, на которые приезжает. Это безумие.

Смешанные чувства: с одной стороны, это мотивирует, а с другой, я не хочу об этом думать».

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15 комментариев

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Король Лев
Я никогда за всю историю тенниса, не встречал у кого-нибудь подобные амбиции. Даже Ноле и Рафа были гораздо скромнее. Посмотрим конечно, но я уверен, что ему ни то, что результаты Новака, но Роджера не побить. Появится и на него контригроки.
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Семен Иванисов
с головой конечно у него не лады...
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Верховенский1990
Не надорвись Карлитос, даже Новак прежде как начал доминировать сильно в личке уступал старине и Федереру, набивая шишки. Джокович тебя старше на 16 лет и скоро уйдет, а лучше бы ты думал, что будешь делать с Синнером, с которым у тебя будут десятки матчей.
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Eugenie Nation
*Дисклеймер для особо одаренных.
Ему задавали вопросы. У него нет никакой мании, и он не хочет думать о вашем идоле
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Виктор Морев
Ответ Eugenie Nation
*Дисклеймер для особо одаренных. Ему задавали вопросы. У него нет никакой мании, и он не хочет думать о вашем идоле
кстати, для расширения твоего кругозора. самые престижные турниры: Большой Шлем. Итоговый турнир ATP. Российские Теннисисты на этих турнирах по пути к Титулам Побеждали.

на БШ. Джоковича - два (2) раза, AO. US Open. ; Надаля - ноль раз. ; Федерера - один (1) раз, AO. ; на Итоговом. Джоковича - один (1) раз. ; Надаля - два (2) раза. ; Федерера - один (1) раз.

в общей сложности, Российские Теннисисты по пути к Титулам на турнирах БШ. и Итоговом. Побеждали представителей Большой Тройки ( Джокович. Надал. Федерер.) Семь (7) раз.
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Иван Дичковский
Ответ Виктор Морев
кстати, для расширения твоего кругозора. самые престижные турниры: Большой Шлем. Итоговый турнир ATP. Российские Теннисисты на этих турнирах по пути к Титулам Побеждали. на БШ. Джоковича - два (2) раза, AO. US Open. ; Надаля - ноль раз. ; Федерера - один (1) раз, AO. ; на Итоговом. Джоковича - один (1) раз. ; Надаля - два (2) раза. ; Федерера - один (1) раз. в общей сложности, Российские Теннисисты по пути к Титулам на турнирах БШ. и Итоговом. Побеждали представителей Большой Тройки ( Джокович. Надал. Федерер.) Семь (7) раз.
Я не понимаю почему ты в новости об Алькарасе рассуждаешь о российских теннисистах, они безусловно молодцы. Но новость не про них, а про Карлоса, пользователь которого ты процитировал ничего про них не говорил.
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sashati
Да пусть тренер думает..
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cosset
есть еще вариант: теннис как способ заработка, без амбиций. но Карлитос о себе лучшего мнения, тем более начало карьеры многообещающее, так что почему бы и не да) напускная скромность ни к чему)
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Мистер40-15
Карлитос совсем уж зациклился на сербе. Реально одержимым становится. Как уже сказали тут, ему бы лучше сосредоточиться на Синнере. Вот он реальная угроза. С ним много битв предстоит, а серб через 2-3 года уйдет.
И о рекордах ему слишком рано думать, для начала поставил бы себе цель повыполнимее например взять 7-8 шлемов.
Да и над своей игрой поработать как Синнер надо. Его потихоньку изучают, приспосабливаются, находят слабые места.
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Виктор Морев
Ответ Eugenie Nation
*Дисклеймер для особо одаренных. Ему задавали вопросы. У него нет никакой мании, и он не хочет думать о вашем идоле
Теннисисты USA на турнирах БШ. и Итоговом турнире ATP. по пути к Титулам, Побеждали. на БШ. Джоковича - ноль (0) раз. ; Надаля - ноль (0) раз. ; Федерера - ноль (0) раз. ; на Итоговом. Джоковича - ноль (0) раз. ; Надаля - ноль (0) раз. ; Федерера - ноль (0) раз.

в общей сложности, Теннисисты USA по пути к Титулам на турнирах БШ. и Итоговом. Побеждали представителей Большой Тройки ( Джокович. Надал. Федерер.) Ноль (0) раз.
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Макс237
Ответ Король Лев
Я никогда за всю историю тенниса, не встречал у кого-нибудь подобные амбиции. Даже Ноле и Рафа были гораздо скромнее. Посмотрим конечно, но я уверен, что ему ни то, что результаты Новака, но Роджера не побить. Появится и на него контригроки.
Да мне кажется теннисисты вынуждены из за журналюг, которым кроме рекордов с игроками и поговорить не о чем, говорить то, что им нужно. Возможно даже вопросы так ставятся в провокационной манере.

Ну и читая даже новость целиком складывается ощущение что это немного не серьёзно.
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DjokoND
Ответ Король Лев
Я никогда за всю историю тенниса, не встречал у кого-нибудь подобные амбиции. Даже Ноле и Рафа были гораздо скромнее. Посмотрим конечно, но я уверен, что ему ни то, что результаты Новака, но Роджера не побить. Появится и на него контригроки.
Не появится, а уже давно Синнер его держит на цепи, если бы чуть-чуть пару раз яички не подвели, там была разгромная личка
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Виктор Морев
Ответ Иван Дичковский
Я не понимаю почему ты в новости об Алькарасе рассуждаешь о российских теннисистах, они безусловно молодцы. Но новость не про них, а про Карлоса, пользователь которого ты процитировал ничего про них не говорил.
просто проинформировал.
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Виктор Морев
Ответ Иван Дичковский
Я не понимаю почему ты в новости об Алькарасе рассуждаешь о российских теннисистах, они безусловно молодцы. Но новость не про них, а про Карлоса, пользователь которого ты процитировал ничего про них не говорил.
касаемо Алькараса, то многие говорят (рассуждают о том) что. мол Алькарас способен догнать по одиночным Титулам на турнирах БШ. Федерера, или даже может быть и Надаля. но в реальности, Карлос вряд-ли даже дотянется до результатов Пита Сампраса.
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S.Graf
Ответ Семен Иванисов
с головой конечно у него не лады...
И это очень, очень, очень мягко сказано
хехе))))
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