Джокович о победе над Алькарасом: «Наверное, мы оба ожидали долгий матч. Но после брейка в первом сете я играл просто безупречно»

Новак Джокович подвел первые итоги сезона.

В субботу он обыграл (6:3, 6:2) и вышел в финал итогового турнира

– Когда мы сидели здесь год назад, все было совсем по-другому. Можете высказаться обо всем, что произошло с тех пор? Год назад было непонятно, где вы сможете играть. И вот, спустя 12 месяцев, вы снова первый с тремя «Большими шлемами».

– Наверное, я использовал прошлогодние обстоятельства как топливо для этого года. Я провел почти идеальный сезон, если говорить о «Больших шлемах». Для меня это было важнее всего. Закончил год первым в мире, достиг всех поставленных целей, побил много рекордов, написал историю спорта. Конечно, я очень доволен этим сезоном.

Но впереди еще один матч. Надеюсь, мне удастся закончить сезон еще одной победой.

– У вас был потрясающий сезон. Как вы оцениваете сегодняшнее выступление?

– Один из лучших матчей года в таких обстоятельствах, я играл с Карлосом, наверное, моим главным соперником в этом году. У нас было несколько захватывающих матчей. На самом деле, все три прошлых матча, которые мы провели в этом году, были марафонскими.

Я думаю, что все, в том числе, наверное, и мы оба, ожидали, что нас ждет долгий вечер, напряженная борьба, долгий матч. Мне просто удалось прибавить. После брейка на его подаче при счете 4:3 в первом сете до конца матча я играл просто безупречно.

Я показал отличный теннис, высокий уровень, сильно давил на его подаче, заставлял его играть. Я очень хорошо подавал, когда это было необходимо. Лучший матч недели, один из лучших матчей года. Сейчас это как нельзя вовремя, если учитывать, что я, возможно, не показывал свой лучший теннис в трех матчах на групповом этапе.

Но сегодня я сыграл близко к своему максимуму.

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