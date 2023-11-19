Джокович о победе над Алькарасом: «Наверное, мы оба ожидали долгий матч. Но после брейка в первом сете я играл просто безупречно»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович подвел первые итоги сезона.

В субботу он обыграл Карлоса Алькараса (6:3, 6:2) и вышел в финал итогового турнира

– Когда мы сидели здесь год назад, все было совсем по-другому. Можете высказаться обо всем, что произошло с тех пор? Год назад было непонятно, где вы сможете играть. И вот, спустя 12 месяцев, вы снова первый с тремя «Большими шлемами».

– Наверное, я использовал прошлогодние обстоятельства как топливо для этого года. Я провел почти идеальный сезон, если говорить о «Больших шлемах». Для меня это было важнее всего. Закончил год первым в мире, достиг всех поставленных целей, побил много рекордов, написал историю спорта. Конечно, я очень доволен этим сезоном.

Но впереди еще один матч. Надеюсь, мне удастся закончить сезон еще одной победой.

– У вас был потрясающий сезон. Как вы оцениваете сегодняшнее выступление?

– Один из лучших матчей года в таких обстоятельствах, я играл с Карлосом, наверное, моим главным соперником в этом году. У нас было несколько захватывающих матчей. На самом деле, все три прошлых матча, которые мы провели в этом году, были марафонскими.

Я думаю, что все, в том числе, наверное, и мы оба, ожидали, что нас ждет долгий вечер, напряженная борьба, долгий матч. Мне просто удалось прибавить. После брейка на его подаче при счете 4:3 в первом сете до конца матча я играл просто безупречно.

Я показал отличный теннис, высокий уровень, сильно давил на его подаче, заставлял его играть. Я очень хорошо подавал, когда это было необходимо. Лучший матч недели, один из лучших матчей года. Сейчас это как нельзя вовремя, если учитывать, что я, возможно, не показывал свой лучший теннис в трех матчах на групповом этапе.

Но сегодня я сыграл близко к своему максимуму.

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9 комментариев

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Назар Игорь
Если Синнер смотрел игру Новака с Алькарасом, у него должны дрожать коленки.
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Czarn
Великий Новак Джокович! И больше не надо слов.
+9
-1
+8
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СССР цэ европа! - скакал?
Джокович, не от мира сего, инопланетянин
+6
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инок
Новак был невероятно хорош!
Удачи ему в финале с Янником.
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Радость Ди Мария
Виват Император!
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Юрий Р.
Просто Величайший!!! Какое же удовольствие получаешь от его игры.
+3
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Генадий Адамов
Он не любит оставаться в догоняющих вот уже и в личке вышел в плюс с двумя щеглами 3-2, Руне и карасик и Итоговый не за горами, сегодня Ноле с Синнером сразится, победы достойны оба, но она одна и проигрыш второй подряд не должен повториться
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dedpihto59
Simply the best,GOAT💪‼️ждём🏆🤞!
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Радость Ди Мария
Где-то заскрипел зубами дядя Тони...
Грешник будет упираться полюбас.
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