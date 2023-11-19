Алькарас о поражении от Джоковича: «Теперь знаю все, в чем мне нужно прибавить. Забуду прошлые матчи с ним и сосредоточусь на этом»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Новака Джоковича на итоговом.

Испанец проиграл 3:6, 2:6.

– Мне было трудно осознать результат. Минут 15-20 после матча я был немного подавлен.

В зале я, конечно, не на его уровне. Я сыграл отличные матчи на « », в Цинциннати, на «Ролан Гаррос». В тех матчах я чувствовал, что я на соответствующем уровне.

Когда мы вышли на крытый корт, я понял, что мне нужно больше тренироваться, я должен быть лучшим игроком. Безусловно, у него больше опыта на этих турнирах, на этих кортах. Но он невероятен.

Дело не только в подаче. Он великолепно играет на приеме. Я бы сказал, невероятно. Он заставляет тебя играть на пределе каждый мяч, каждый удар.

Наверное, и у меня были классные розыгрыши, но получалось так, что сначала один классный розыгрыш, а потом три-четыре – сплошные ошибки. Первая подача уйдет в аут, еще что-нибудь. С таким соперником, как , так играть нельзя.

– Каким мог быть альтернативный план в таком матче?

– Если честно, не знаю. Наверное, просто бегать, отбивать мячи без скорости, просто играть длинные розыгрыши.

Повторюсь, против такого игрока, как Новак, этого недостаточно. Я должен был больше атаковать или играть более агрессивно. Если я буду ошибаться, это то же самое.

Как я уже сказал, против такого игрока, как Новак, нужно играть на 100%, выкладываться по полной. Если нет, тебе конец (улыбается).

– Начинается межсезонье, вы не сыграете с ним как минимум до Австралии. Что вы будете думать об этом матче? Будете больше вспоминать об «Уимблдоне» и Цинциннати, а об этом просто забудете? Как это повлияет на вашу подготовку к Австралии?

– Этот матч очень поможет мне во время предсезонки. Теперь я знаю все, в чем мне нужно прибавить, если я хочу быть на уровне и побеждать лучшего игрока в мире.

Нам с Хуаном Карлосом нужно поговорить о предсезонке, о том, что тренировать, что делать. Разумеется, я пересмотрю матч, чтобы увидеть свои слабые места, чтобы прибавить и стать лучше как игрок.

Я забуду все прошлые матчи с ним, финал «Уимблдона», Цинциннати, « », и сосредоточусь на этом, потому что я понял, что мне нужно многое улучшить, если я хочу соответствовать его уровню.

Вот о чем я буду думать во время предсезонки.

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