Медведев о поведении в матче с Синнером на итоговом-2021: «У меня все плыло перед глазами. Немного не понимал, что делаю»

Теги ATP ATP Finals Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев ответил болельщице, которая в Турине посвятила плакат его поражениям от Янника Синнера.

На нем было напечатано фото зевающего Медведева с матча против Синнера на итоговом-2021. Россиянин так отреагировал, когда итальянец повел 5:4 во втором сете и заводил трибуны. Матч закончился со счетом 6:0, 6:7(5), 7:6(8) в пользу Медведева.

На плакате было написано: «Даниил, тебе было скучно в Пекине и Вене?» В октябре 2023-го Синнер прервал серию из шести поражений от Медведева и обыграл его в двух финалах.

– Когда это было? Два года назад? В принципе, не так давно. В том матче вопрос был в энергетике. Тогда мне не за что было играть, но я хотел победить, и у меня, можно сказать, вообще все плыло перед глазами. Я немного не понимал, что делаю в том матче.

Мне с Янником никогда скучно не было. И больше ответить нечего. Тем более, в Пекине и Вене были такие тяжелые матчи, что там точно не заскучаешь. Но я думаю, что и ему скучно не было. Поэтому попробуем завтра [сыграть так], чтобы никому на стадионе не было скучно (улыбается).

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5 комментариев

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Тёма Тёма
Надеюсь, сегодня будет понимать и хорошо играть. Жми, Даня!
+8
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CarpaCruciana
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Сегодня матч двух действительно мировых атлетов - двух скелетоообразных шпал под два метра ростом и мускулатурой допубертатного подростка)))
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Dmitry Aqf
Если Медведев не выйдет заряженным, как на юсо против Алькараса, то навряд ли победит.
+2
0
+2
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Россия будет свободной
да, помню ту игру.
этот жест был очень высокомерным и снобским
+6
-6
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