Медведев о том, что против него много ходят к сетке: «Чтобы меня обыграть, мало просто ходить к сетке – я обведу. Нужно очень хорошо там играть»

Теги ATP ATP Finals Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что против него часто ходят к сетке.

Карлос Алькарас обыграл его 6:4, 6:4 на итоговом и сказал, что часто ходил вперед, потому что это хорошая тактика против Медведева.

«Против меня это хорошая тактика, но нужно хорошо играть у сетки.

Карлос сегодня пробивал с лета в скольжении. Так умеют, может быть, два-три игрока в мире. Когда я играл со Зверевым, он тоже много ходил к сетке, и он там хорош, но я его обводил.

Я умею обводить. Чтобы меня обыграть, мало просто ходить к сетке – я обведу. Нужно очень хорошо там играть.

Если против меня продолжат так играть, и я пойму, что есть проблема, то что-нибудь придумаю. Пока что я так не считаю».

Медведев проиграл Алькарасу – и избежал Джоковича в 1/2 итогового

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6 комментариев

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cosset
Сначала не дал Звереву выйти в пф, а потом еще и потроллил его выходы к сетке))) прикольно)
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Генадий Адамов
и при этом Зверев обыграл карася
+3
0
+3
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kyckoba
Ответ ugmyanswer
Обвести Кису-это не значит обводить хорошо Вот что он не может обводить Алькатраса и Джоковича это другое дело
У вас проблемы с логикой. Он не говорил, что хорошо обводит, потому что обводил Зверева.
+2
0
+2
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