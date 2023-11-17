Медведев о том, что против него много ходят к сетке: «Чтобы меня обыграть, мало просто ходить к сетке – я обведу. Нужно очень хорошо там играть»

Даниил Медведев прокомментировал то, что против него часто ходят к сетке.

Карлос Алькарас обыграл его 6:4, 6:4 на итоговом и сказал, что часто ходил вперед, потому что это хорошая тактика против Медведева.

«Против меня это хорошая тактика, но нужно хорошо играть у сетки.

Карлос сегодня пробивал с лета в скольжении. Так умеют, может быть, два-три игрока в мире. Когда я играл со Зверевым, он тоже много ходил к сетке, и он там хорош, но я его обводил.

Я умею обводить. Чтобы меня обыграть, мало просто ходить к сетке – я обведу. Нужно очень хорошо там играть.

Если против меня продолжат так играть, и я пойму, что есть проблема, то что-нибудь придумаю. Пока что я так не считаю».

Медведев проиграл Алькарасу – и избежал Джоковича в 1/2 итогового

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