Медведев о полуфинале итогового против Синнера: «Здесь он играет невероятно, но все равно отдал два сета»

Даниил Медведев прокомментировал полуфинал итогового против Янника Синнера.

Он уступил итальянцу в двух последних матчах – в двух сетах в финале в Пекине и в трех сетах в финале в Вене.

«Сейчас он в лучшей форме – результаты это доказывают. Так что он способен на все.

Он умеет играть серв-энд-воллей, но в то же время очень хорошо играет на задней линии. Бросает дропшоты, подрезает, переводит по линии, бьет кроссы. Он умеет все – поэтому он топ-игрок.

В Вене я хорошо ответит на то, что он предложил в Пекине, но все равно проиграл. Так что нужно сыграть еще лучше, еще лучше реагировать на его удары.

Здесь он играет невероятно, но все равно отдал два сета. И я буду на это нацеливаться – сыграть так, как парни, бравшие у него сет. Мне точно нужно будет показать максимум и сыграть лучше, чем сегодня».

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