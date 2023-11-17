Медведев о полуфинале итогового против Синнера: «Здесь он играет невероятно, но все равно отдал два сета»

Теги ATP ATP Finals Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев прокомментировал полуфинал итогового против Янника Синнера.

Он уступил итальянцу в двух последних матчах – в двух сетах в финале в Пекине и в трех сетах в финале в Вене.

«Сейчас он в лучшей форме – результаты это доказывают. Так что он способен на все.

Он умеет играть серв-энд-воллей, но в то же время очень хорошо играет на задней линии. Бросает дропшоты, подрезает, переводит по линии, бьет кроссы. Он умеет все – поэтому он топ-игрок.

В Вене я хорошо ответит на то, что он предложил в Пекине, но все равно проиграл. Так что нужно сыграть еще лучше, еще лучше реагировать на его удары.

Здесь он играет невероятно, но все равно отдал два сета. И я буду на это нацеливаться – сыграть так, как парни, бравшие у него сет. Мне точно нужно будет показать максимум и сыграть лучше, чем сегодня».

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5 комментариев

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Кот под ногами майора
Ох да, просто вообще ни разу не будет
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costa0545
Да уж как сегодня, точно играть нельзя)))
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Кот под ногами майора
Ответ Генадий Адамов
Всё может быть, я думаю 51:49проц за Осьминога
Хочется, конечно, но это спорт. Посмотрим
+1
-1
0
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