Жена Медведева о дочке: «Алисе на турнирах нравится больше, чем дома»

Жена Даниила Медведева рассказала о поездках на турниры с годовалой дочкой.

Дарья Медведева ответила на вопросы подписчиков аккаунта компании RawQ Foods – компании, которую она основала.

«У нас получается создавать домашнюю атмосферу. Меняются только места для прогулок.

Алисе на турнирах нравится больше, чем дома. Все ее знают, знают ее имя. Она чувствует себя очень комфортно».

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