Жена Медведева о дочке: «Алисе на турнирах нравится больше, чем дома»

Теги светская хроника ATP Даниил Медведев Теннис

Жена Даниила Медведева рассказала о поездках на турниры с годовалой дочкой.

Дарья Медведева ответила на вопросы подписчиков аккаунта компании RawQ Foods – компании, которую она основала.

«У нас получается создавать домашнюю атмосферу. Меняются только места для прогулок.

Алисе на турнирах нравится больше, чем дома. Все ее знают, знают ее имя. Она чувствует себя очень комфортно».

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4 комментария

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kustodievka
Алиса - просто чудо, носится на своих двоих похлеще батьки на корте 😅https://t.me/meddychat/238771
+2
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Евгений Фабиянчук
Не могу не удержаться от шутки, что вся в Андрюху Рублёва🤣🤣🤣
(Не обижайтесь только плз🤣)
+2
-1
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Генадий Адамов
Просто чудо чудное, папа знаменитость, лучший теннисист России, Даша мама умница, кум Андрюша-добряк, Алиса-принцесса, от такой семьи на душе тепло.
+1
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Erika_i
Ответ kustodievka
Алиса - просто чудо, носится на своих двоих похлеще батьки на корте 😅https://t.me/meddychat/238771
прелесть девчонка
0
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