Медведев установил рекорд России по количеству побед над топ-10 за сезон
Даниил Медведев в рамках группы итогового турнира ATP обыграл Александра Зверева – 7:6(7), 6:4.
Для Медведев это 12-я победа над игроком топ-10 в этом сезоне (при семи поражениях).
Таким образом, он установил рекорд по победам над десяткой за календарный год среди российских теннисистов. Раньше он принадлежал Евгению Кафельникову – 11 в 1994-м.
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Но Даня уже сейчас, на мой взгляд, обоих по стабильности превзошел.
Так что, ничего удивительного.
Даня - уникум.
С другой стороны, победив Карлоса в 3 туре, Медведев может его отцепить от полуфинала. Набрать +400 относительно его на этом турнире(600 против 200) и несколько приблизиться в рамках борьбы за 2-ое место.
При этом, ухудшаются шансы в полуфине. Фиг знает, что лучше. 400 очков + свежий в полуфинале(но, тоже ведь никаких гарантий на выход в финал нет!) или попытаться взять 600, а полуфинал уж как пойдет...