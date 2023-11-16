Медведев установил рекорд России по количеству побед над топ-10 за сезон

в рамках группы итогового турнира обыграл – 7:6(7), 6:4.

Для Медведев это 12-я победа над игроком топ-10 в этом сезоне (при семи поражениях).

Таким образом, он установил рекорд по победам над десяткой за календарный год среди российских теннисистов. Раньше он принадлежал Евгению Кафельникову – 11 в 1994-м.

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