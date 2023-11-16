Медведев установил рекорд России по количеству побед над топ-10 за сезон

Теги ATP Евгений Кафельников Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев в рамках группы итогового турнира ATP обыграл Александра Зверева – 7:6(7), 6:4.

Для Медведев это 12-я победа над игроком топ-10 в этом сезоне (при семи поражениях).

Таким образом, он установил рекорд по победам над десяткой за календарный год среди российских теннисистов. Раньше он принадлежал Евгению Кафельникову – 11 в 1994-м.

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8 комментариев

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igorrado@yandex.ru
Можно по-разному относиться к современному теннису, ностальгируя по временам Кафельникова и/или Сафина.
Но Даня уже сейчас, на мой взгляд, обоих по стабильности превзошел.
Так что, ничего удивительного.
Даня - уникум.
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+17
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Антон Тимофеев
Любопытный факт)) Спасибо. Надо будет покопаться в стате на эту тему...
+9
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+9
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Alexander2022
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У Зверева сейчас 2-3, и станет 4-3. Он вылетает при любой победе Алькараса.
+3
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Ответ Alexander2022
У Зверева сейчас 2-3, и станет 4-3. Он вылетает при любой победе Алькараса.
Да, неправильно посчитал, спасибо
+2
0
+2
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Nbveh Nbvehjd
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Антон Тимофеев
Тут еще момент)) С одной стороны, да. Медведеву особо упираться с Карлосом не надо. Дня отдыха перед полуфиналом у Медведева не будет, а с кем играть в полуфинале: с Новаком или Янником не так важно, главное быть свежим.
С другой стороны, победив Карлоса в 3 туре, Медведев может его отцепить от полуфинала. Набрать +400 относительно его на этом турнире(600 против 200) и несколько приблизиться в рамках борьбы за 2-ое место.
При этом, ухудшаются шансы в полуфине. Фиг знает, что лучше. 400 очков + свежий в полуфинале(но, тоже ведь никаких гарантий на выход в финал нет!) или попытаться взять 600, а полуфинал уж как пойдет...
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Dmitry Kochnev
Ответ igorrado@yandex.ru
Можно по-разному относиться к современному теннису, ностальгируя по временам Кафельникова и/или Сафина. Но Даня уже сейчас, на мой взгляд, обоих по стабильности превзошел. Так что, ничего удивительного. Даня - уникум.
Он скорее self-made, чем уникум. Уникум скорее Сафин
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