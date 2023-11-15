Алькарас о том, что не брал титулов во второй половине сезона: «Наверное, все считают, что я должен выигрывать каждый турнир – но это ошибка»

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал неудачные выступления во второй половине сезона.

После «Уимблдона» он не выиграл ни одного титула.

«Я стараюсь об этом не думать. Американская серия прошла хорошо. Даже если я не выиграл титул, у меня был четвертьфинал, финал против Новака в Цинциннати, полуфинал «Большого шлема» на US Open.

Я не считаю это провалом. Наверное, все считают, что я должен выигрывать каждый турнир – но это ошибка.

Последние несколько месяцев складываются тяжело. Азиатские турниры прошли не очень хорошо. И мне обидно, что сезон так заканчивается. Но я стараюсь не думать о последних поражениях. Стараюсь взять положительное и негативное, использовать это на тренировках и лучше провести оставшиеся матчи».

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2 комментария

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Czarn
Алькарас как Надаль - на вторую половину сезона испанца не хватает. Думаю, отлетит от Дани в пятницу без шансов😄
+3
-3
0
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