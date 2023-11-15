Джокович дирижировал трибунами, когда они свистели в его адрес в матче с Синнером

Теги Теннис

Новак Джокович прокомментировал гул трибун в матче с Янником Синнером на итоговом турнире в Турине.

Серб проиграл на решающем тай-брейке. При счете 6:5 в третьем сете трибуны свистели в его адрес, а он ими дирижировал.

«Это было ожидаемо. Он единственный итальянец на турнире, играем мы в Италии, так что была большая шумиха. Он в отличной форме. Нормально, что трибуны желали ему победы».

У-ла-ла, Янник Синнер! Обыграл Джоковича и прервал его серию из 19 побед

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12 комментариев

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sundance
Невероятный!
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Вегетарианец_
Красиво Новак управляет трибунами, как дирижер оркестром.))
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Артур Беляев
Ответ Россия будет свободной
если бы он не пародировал трибуны, они бы ему не свистели. трибуны были заняты лишь Янником - и нужно уважать их право болеть за своего. они заплатили за это право свои 200 евро. поэтому сарказм Новака был неуместный. доберется ли до встречи с итальянцем и его трибунами Медведев - интрига
Такое стадо можно и нужно пародировать и высмеивать, чем собственно и Джокович и Медведев занимаются. Ужасная итальянская публика, по степени мерзости схожа разве что с французской.
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bars1998
Ответ Янтарь
Вот по комментариям на ветках можно подумать, что Джокович достиг полного аморипаза, но как ни включу матч - там все тот же старый желчный Новак: то ракетку разобьет, то с судьями закусится, то трибуны против себя настраивать начнёт. Никакой вселенской гармонии и рядом не лежало.
Он герой одиночка против всех, за это его и любят, Наверное самый ментальный монолит за всю историю спорта, Один палец на Уиме болельщицы Феде чего стоит, Весь стадион против и ещё и соперник лучше играет но он забирает финал ещё и отпраздновал спокойно, Ну гений😁
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zzzeeerrrooo
Ответ Pelerin
Наверное, нужно ещё 100500 турниров выиграть, чтобы его все полюбили. Не может же быть дело не в этом))
За итальянца топят сильнее чем за серба в Турине , удивительная картина 🤡
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bars1998
Ответ Россия будет свободной
если бы он не пародировал трибуны, они бы ему не свистели. трибуны были заняты лишь Янником - и нужно уважать их право болеть за своего. они заплатили за это право свои 200 евро. поэтому сарказм Новака был неуместный. доберется ли до встречи с итальянцем и его трибунами Медведев - интрига
там быдло, С ними только так)
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Юрий Шептухин
Ответ Pelerin
Наверное, нужно ещё 100500 турниров выиграть, чтобы его все полюбили. Не может же быть дело не в этом))
Слава богу он забил на это. Ему больше идёт его стиль. А публика это не только ничтожное количество сумевших купить билет на стадион, популярность Новака особенно после его ковидных приключений прилично выросла.
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