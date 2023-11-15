Джокович дирижировал трибунами, когда они свистели в его адрес в матче с Синнером

Новак Джокович прокомментировал гул трибун в матче с Янником Синнером на итоговом турнире в Турине.

Серб проиграл на решающем тай-брейке. При счете 6:5 в третьем сете трибуны свистели в его адрес, а он ими дирижировал.

«Это было ожидаемо. Он единственный итальянец на турнире, играем мы в Италии, так что была большая шумиха. Он в отличной форме. Нормально, что трибуны желали ему победы».

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