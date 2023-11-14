Хольгер Руне: «Мы не знаем состояния Циципаса, поэтому не можем говорить, как ему следовало поступить»
Хольгер Руне высказался о решении Стефаноса Циципаса сняться с итогового турнира.
Грек не доиграл встречу против Руне из-за травмы спины.
«Мы не знаем состояния Стефаноса, поэтому не можем говорить, как ему следовало поступить. Мы здесь, чтобы бороться и побеждать. Здесь, в восьмерке, никто не сдается, и мы будем стараться до конца.
Если бы мы мыслили рационально, мы бы не оказались там, где находимся сегодня», – написал Руне.
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В самую точку. Всё это на тоненького.
Может у Циципаса был план и он провалился. Но это было эгоцентрично.