Хольгер Руне: «Мы не знаем состояния Циципаса, поэтому не можем говорить, как ему следовало поступить»

Хольгер Руне высказался о решении Стефаноса Циципаса сняться с итогового турнира.

Грек не доиграл встречу против Руне из-за травмы спины.

«Мы не знаем состояния Стефаноса, поэтому не можем говорить, как ему следовало поступить. Мы здесь, чтобы бороться и побеждать. Здесь, в восьмерке, никто не сдается, и мы будем стараться до конца.

Если бы мы мыслили рационально, мы бы не оказались там, где находимся сегодня», – написал Руне.

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