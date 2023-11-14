Стефанос Циципас: «Ненавижу сниматься с матчей. Меня убивает, что я не смогу закончить турнир, к которому готовился так долго»
Стефанос Циципас рассказал о травме спины, из-за которой снялся с матча против Хольгера Руне на итоговом турнире. Он сообщил, что у него отек поясницы и что боли начались в Шанхае.
– Извиняюсь перед всеми болельщиками и зрителями, которые пришли сегодня поддержать меня и посмотреть матч. Я очень расстроен тем, что не смог закончить матч. Также обидно не дать другому возможность выйти на корт и попробовать что-то сделать.
Врачи, к которым я ходил бесчисленное количество раз, разрешали мне играть, так что... К сожалению, на корте я чувствовал себя ужасно. Я сделал все, что мог, чтобы подготовиться к этому матчу, но у меня ничего не вышло.
Я ненавижу сниматься с матчей. Я не тот человек, которому нравится уходить с корта по ходу матча. Меня убивает, что я не смогу закончить турнир, к которому готовился так долго и был уверен, что буду способен выступить на максимуме своих возможностей.
– Хотелось бы узнать, на тренировках или на разминке у вас не было ощущения, что вы не можете играть? Вы осознали, что все плохо, в первом гейме, когда начали подавать?
– Я тренировался последние несколько дней, но не проводил на корте много времени. У меня были небольшие проблемы с движением, которые усугубляются, когда я двигаюсь. Трудно играть, не двигаясь. Это теннис, а не дартс.
Для меня важно быть в форме и не испытывать дискомфорта в спине. Боль была очень серьезная. Раньше мне приходилось справляться с болью на корте, но в этот раз это было невыносимо. Мне пришлось принять это трудное решение.
Я понял, что не смогу играть во втором гейме. Когда я подавал на разминке, боль уже была. Я почувствовал сильное раздражение, сильную боль в спине. В тот момент я уже осознавал, что не смогу выдержать весь матч.
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Не понимаю
Проблемы были на тренировках, СЦыц не закончил ни одного тренировочного матча.
Проблемы были перед игрой, на разминке.
Но снялся только после 3х геймов, когда выпустить Хуркача уже было нельзя.
Ещё и Новака подставил под свеженького, пикового поляка.
Эти оправдания - детский лепет.
привет Зорькину и подрушкам!
хехе))))
бобёркурва япердоле якебыдло
я скорее склоняюсь, что игроки не любят именно играть против подаванов, лично против них вряд ли они что-то имеют