Стефанос Циципас: «Ненавижу сниматься с матчей. Меня убивает, что я не смогу закончить турнир, к которому готовился так долго»

Теги ATP ATP Finals Стефанос Циципас Хольгер Руне Теннис

Стефанос Циципас рассказал о травме спины, из-за которой снялся с матча против Хольгера Руне на итоговом турнире. Он сообщил, что у него отек поясницы и что боли начались в Шанхае.

– Извиняюсь перед всеми болельщиками и зрителями, которые пришли сегодня поддержать меня и посмотреть матч. Я очень расстроен тем, что не смог закончить матч. Также обидно не дать другому возможность выйти на корт и попробовать что-то сделать.

Врачи, к которым я ходил бесчисленное количество раз, разрешали мне играть, так что... К сожалению, на корте я чувствовал себя ужасно. Я сделал все, что мог, чтобы подготовиться к этому матчу, но у меня ничего не вышло.

Я ненавижу сниматься с матчей. Я не тот человек, которому нравится уходить с корта по ходу матча. Меня убивает, что я не смогу закончить турнир, к которому готовился так долго и был уверен, что буду способен выступить на максимуме своих возможностей.

– Хотелось бы узнать, на тренировках или на разминке у вас не было ощущения, что вы не можете играть? Вы осознали, что все плохо, в первом гейме, когда начали подавать?

– Я тренировался последние несколько дней, но не проводил на корте много времени. У меня были небольшие проблемы с движением, которые усугубляются, когда я двигаюсь. Трудно играть, не двигаясь. Это теннис, а не дартс.

Для меня важно быть в форме и не испытывать дискомфорта в спине. Боль была очень серьезная. Раньше мне приходилось справляться с болью на корте, но в этот раз это было невыносимо. Мне пришлось принять это трудное решение.

Я понял, что не смогу играть во втором гейме. Когда я подавал на разминке, боль уже была. Я почувствовал сильное раздражение, сильную боль в спине. В тот момент я уже осознавал, что не смогу выдержать весь матч.

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24 комментария

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Вегетарианец_
Его нелепые отмазки только вызывают еще больший негатив. Нефиг было говорить до этого, что он готов и что все у него в порядке.
+16
-4
+12
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Sawka-promakawka
А зачем тогда вышел, если уже на разминке знал, что весь матч не выдержит??
Не понимаю
+13
-1
+12
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Эльвин Гульмалиев
это было понятно до начала турнира... зря только место занял
+11
-3
+8
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Sincere
Ответ Sawka-promakawka
А зачем тогда вышел, если уже на разминке знал, что весь матч не выдержит?? Не понимаю
А может он просто Хуркача не любит😆
+8
-3
+5
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Furry
Ответ Sincere
У него вообще не припомню снятий по ходу матча ранее. может это был первый раз?
Второй раз
+5
0
+5
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Rjcnbr
Что-то от Циципаса в туре одни проблемы последнее время
+7
-3
+4
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Nottingham Forest
Ответ Sincere
А может он просто Хуркача не любит😆
понимаю, что шутка, но Хуркача по-моему не за что не любить, создает впечатление одного из самых приятных в туре
+4
-1
+3
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kyckoba
Больше всего жаль зрителей, купивших билет на матч Итогового и посмотревших выставочный матч Хуркача с Фрицем🙈
+4
-1
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SaltyRose
Ответ Nottingham Forest
ну, если бы это был не выставочный матч, то вывеска Хуркач - Фриц не особо хуже чем Циципас - Руне
Вывеска-то не хуже, но откуда настоящая борьба и азарт в выставке?
+1
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Nottingham Forest
Ответ kyckoba
Больше всего жаль зрителей, купивших билет на матч Итогового и посмотревших выставочный матч Хуркача с Фрицем🙈
ну, если бы это был не выставочный матч, то вывеска Хуркач - Фриц не особо хуже чем Циципас - Руне
+1
0
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Sawka-promakawka
Ответ Sincere
А может он просто Хуркача не любит😆
Только этот вывод напрашивается 😀
+2
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S.Graf
Проблемы были в Шанхае.
Проблемы были на тренировках, СЦыц не закончил ни одного тренировочного матча.
Проблемы были перед игрой, на разминке.
Но снялся только после 3х геймов, когда выпустить Хуркача уже было нельзя.
Ещё и Новака подставил под свеженького, пикового поляка.
Эти оправдания - детский лепет.

привет Зорькину и подрушкам!
хехе))))
+3
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Stas Salesov
Бла бла, цицидось дальше)
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SaltyRose
Степа прям регулярно подставляется.
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Furry
Если врачи его отправляли играть, то как он мог сниматься 💁‍♀️
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Typizza
Вышел, чтобы забрать кэш и правильно сделал. Там суммы серьезные и глупо было бы отдавать их другому, когда весь год пахал, чтобы отобраться на этот турнир.
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Ярик01
Ответ Nottingham Forest
понимаю, что шутка, но Хуркача по-моему не за что не любить, создает впечатление одного из самых приятных в туре
За неприятную национальность для россиян и симонян? )
бобёркурва япердоле якебыдло
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Drob003
Ответ Nottingham Forest
понимаю, что шутка, но Хуркача по-моему не за что не любить, создает впечатление одного из самых приятных в туре
Сами игроки чисто подаванов никогда не любили. Так что велика вероятность, что некая неприязнь есть
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Nottingham Forest
Ответ Drob003
Сами игроки чисто подаванов никогда не любили. Так что велика вероятность, что некая неприязнь есть
не знаю конечно что в головах у теннисистов, но если это так, то звучит очень странно - недолюбливать человека за его стиль игры, даже если в общении он очень приятен.
я скорее склоняюсь, что игроки не любят именно играть против подаванов, лично против них вряд ли они что-то имеют
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Tarkovski
Ответ Nottingham Forest
понимаю, что шутка, но Хуркача по-моему не за что не любить, создает впечатление одного из самых приятных в туре
За баранку в последнем матче Феди — Цыпа поклялся отомстить за кумира, и вот время пришло )
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Sincere
У него вообще не припомню снятий по ходу матча ранее. может это был первый раз?
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