Стефанос Циципас: «Ненавижу сниматься с матчей. Меня убивает, что я не смогу закончить турнир, к которому готовился так долго»

Стефанос Циципас рассказал о травме спины, из-за которой снялся с матча против Хольгера Руне на итоговом турнире. Он сообщил, что у него отек поясницы и что боли начались в Шанхае.

– Извиняюсь перед всеми болельщиками и зрителями, которые пришли сегодня поддержать меня и посмотреть матч. Я очень расстроен тем, что не смог закончить матч. Также обидно не дать другому возможность выйти на корт и попробовать что-то сделать.

Врачи, к которым я ходил бесчисленное количество раз, разрешали мне играть, так что... К сожалению, на корте я чувствовал себя ужасно. Я сделал все, что мог, чтобы подготовиться к этому матчу, но у меня ничего не вышло.

Я ненавижу сниматься с матчей. Я не тот человек, которому нравится уходить с корта по ходу матча. Меня убивает, что я не смогу закончить турнир, к которому готовился так долго и был уверен, что буду способен выступить на максимуме своих возможностей.

– Хотелось бы узнать, на тренировках или на разминке у вас не было ощущения, что вы не можете играть? Вы осознали, что все плохо, в первом гейме, когда начали подавать?

– Я тренировался последние несколько дней, но не проводил на корте много времени. У меня были небольшие проблемы с движением, которые усугубляются, когда я двигаюсь. Трудно играть, не двигаясь. Это теннис, а не дартс.

Для меня важно быть в форме и не испытывать дискомфорта в спине. Боль была очень серьезная. Раньше мне приходилось справляться с болью на корте, но в этот раз это было невыносимо. Мне пришлось принять это трудное решение.

Я понял, что не смогу играть во втором гейме. Когда я подавал на разминке, боль уже была. Я почувствовал сильное раздражение, сильную боль в спине. В тот момент я уже осознавал, что не смогу выдержать весь матч.

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