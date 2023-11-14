Хуркач заменит Циципаса в матче с Джоковичем на итоговом турнире. У него нет шансов на выход в плей-офф

Теги ATP ATP Finals Хуберт Хуркач Стефанос Циципас Теннис

Финалист Australian Open Стефанос Циципас снялся с итогового турнира ATP из-за травмы спины.

Вместо Циципаса с Новаком Джоковичем в четверг сыграет первый запасной Хуберт Хуркач. При этом у поляка не будет даже теоретических шансов выйти в плей-офф.

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7 комментариев

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Emma Nevskaia
Ответ Lanapiano
Вот это подстава для Новака.. Как-то несправедливо это - одному быстрый легкий выигрыш, другому целый матч с неслабым таким соперником..
да вы надоели любой ход для Новака считать подставой и преодолением
чай не школьник
+8
-2
+6
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Россия будет свободной
Хуркач для Джоковича опаснее, чем Циципас
+6
-1
+5
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Stas Salesov
Ну Хуби денег-то заработает за победу, так что мотивация есть
+2
0
+2
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Lanapiano
Вот это подстава для Новака..
Как-то несправедливо это - одному быстрый легкий выигрыш, другому целый матч с неслабым таким соперником..
+4
-4
0
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S.Graf
Тройная подстава от полугрека.
Если бы Хуркач вышел играть с Х.Руне, то у поляка были бы шансы выйти из группы.
И неизвестно, как будут считать геймы X.Руне (если понадобится). 2-1 - так себе результат.
Ну, и на матч с Новаком выйдет свеженький, заряженный, пиковый Хуркач с убойной(!) подачей на сверх-быстрых(!) кортах. Тот ещё экстримчик.

привет Зорькину и подрушкам!
хехе))))
+2
-2
0
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mamapapaya
Ответ Россия будет свободной
Хуркач для Джоковича опаснее, чем Циципас
Да для всех. Цыпа мертвец
+1
-1
0
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