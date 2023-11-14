Хуркач заменит Циципаса в матче с Джоковичем на итоговом турнире. У него нет шансов на выход в плей-офф
Финалист Australian Open Стефанос Циципас снялся с итогового турнира ATP из-за травмы спины.
Вместо Циципаса с Новаком Джоковичем в четверг сыграет первый запасной Хуберт Хуркач. При этом у поляка не будет даже теоретических шансов выйти в плей-офф.
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чай не школьник
Как-то несправедливо это - одному быстрый легкий выигрыш, другому целый матч с неслабым таким соперником..
Если бы Хуркач вышел играть с Х.Руне, то у поляка были бы шансы выйти из группы.
И неизвестно, как будут считать геймы X.Руне (если понадобится). 2-1 - так себе результат.
Ну, и на матч с Новаком выйдет свеженький, заряженный, пиковый Хуркач с убойной(!) подачей на сверх-быстрых(!) кортах. Тот ещё экстримчик.
привет Зорькину и подрушкам!
хехе))))