Хуркач заменит Циципаса в матче с Джоковичем на итоговом турнире. У него нет шансов на выход в плей-офф

Финалист Australian Open Стефанос Циципас снялся с итогового турнира ATP из-за травмы спины.

Вместо Циципаса с Новаком Джоковичем в четверг сыграет первый запасной Хуберт Хуркач. При этом у поляка не будет даже теоретических шансов выйти в плей-офф.

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