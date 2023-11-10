Джокович потренировался с Алькарасом на итоговом турнире
Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Карлос Алькарас вместе потренировались перед итоговым турниром ATP. Соревнования стартуют в воскресенье в Турине.
Джокович и Алькарас попали в разные группы. Серб проведет свой первый матч в воскресенье против Хольгера Руне, испанец – в понедельник против Александра Зверева.
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Поэтому переживать явно стоит😂😂
Жаль,что этот момент почему-то в посте не упомянули
а за эту новость и видео спасибо автору- весьма актуально
В Берси мой прогноз сбылся.
https://www.youtube.com/watch?v=zeXMryUsngE
Жаль не посмотреть вживую из-за карлика одного