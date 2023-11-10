Джокович потренировался с Алькарасом на итоговом турнире

Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Карлос Алькарас вместе потренировались перед итоговым турниром ATP. Соревнования стартуют в воскресенье в Турине.

Джокович и Алькарас попали в разные группы. Серб проведет свой первый матч в воскресенье против Хольгера Руне, испанец – в понедельник против Александра Зверева.

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