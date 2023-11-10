Джокович потренировался с Алькарасом на итоговом турнире

Теги Новак Джокович видео ATP ATP Finals Карлос Алькарас Теннис

Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Карлос Алькарас вместе потренировались перед итоговым турниром ATP. Соревнования стартуют в воскресенье в Турине.

Джокович и Алькарас попали в разные группы. Серб проведет свой первый матч в воскресенье против Хольгера Руне, испанец – в понедельник против Александра Зверева.

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9 комментариев

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dedpihto59
В Париже потренировались, Новак взял🏆, надеюсь это станет традицией🤞‼️
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Антон Тимофеев
Что-то, как Новак с кем-нибудь потренируется перед турниром, так сразу этот игрок турнир и проваливает))) По крайней мере, в последнее время. Волнительно за Карлоса))
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S.Graf
Ответ dedpihto59
В Париже потренировались, Новак взял🏆, надеюсь это станет традицией🤞‼️
А вдруг там очерёдность?)
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Valery24
Ответ Антон Тимофеев
Что-то, как Новак с кем-нибудь потренируется перед турниром, так сразу этот игрок турнир и проваливает))) По крайней мере, в последнее время. Волнительно за Карлоса))
Новак взял тренировочный сет у алькараса со счетом 6:1
Поэтому переживать явно стоит😂😂
Жаль,что этот момент почему-то в посте не упомянули
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Ан Кот
ну вот и Ниткин сподобился на статью по результатам жеребьевки Итогового, чего он такой тормознутый?
а за эту новость и видео спасибо автору- весьма актуально
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Генадий Адамов
На тренировке Новак потренировал мальца, как тот ни старался, Но Ноле ему не поддался
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S.Graf
Думаю, здесь они тоже не сыграют.
В Берси мой прогноз сбылся.
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СладкаЯгода
Синнер - Медведев
https://www.youtube.com/watch?v=zeXMryUsngE
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Nikolay Stavrogin
Как же кайфово выглядит лазурный цвет вокруг корта, подсветка трибун чума, гораздо лучше Парижа. И участники топ.
Жаль не посмотреть вживую из-за карлика одного
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