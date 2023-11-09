Янник Синнер: «Уверенность в себе не купишь. Она нарастает по мере побед в матчах, но важно и то, каких соперников ты обыгрываешь»

Теги ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер объяснил значимость титула в Пекине.

По ходу турнира он обыграл Карлоса Алькараса и Даниила Медведева.

«Когда ты уверен в себе, играть всегда немного легче, но уверенность еще нужно обрести. Ее не купишь. Это очень важная часть игры. Разумеется, она нарастает по мере побед в матчах, но важно и то, каких соперников ты обыгрываешь. Поэтому [победы в Пекине] были очень важны».

Также он рассказал, что помогло ему прервать серию из шести поражений от Медведева: в октябре он обыграл россиянина дважды за месяц.

«Думаю, дело было скорее в теннисе, а не в психологии, потому что я стал играть против него немного по-другому. Раньше я не был готов к этому и каждый день тренировался в нужном направлении. Я постарался это сделать. У меня получилось, но, разумеется, есть еще и психологический фактор, потому что нужно быть готовым воплотить все это в матче. Так что, по-моему, это сочетание тенниса и психологии».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий