Янник Синнер: «Уверенность в себе не купишь. Она нарастает по мере побед в матчах, но важно и то, каких соперников ты обыгрываешь»

Янник Синнер объяснил значимость титула в Пекине.

По ходу турнира он обыграл Карлоса Алькараса и Даниила Медведева.

«Когда ты уверен в себе, играть всегда немного легче, но уверенность еще нужно обрести. Ее не купишь. Это очень важная часть игры. Разумеется, она нарастает по мере побед в матчах, но важно и то, каких соперников ты обыгрываешь. Поэтому [победы в Пекине] были очень важны».

Также он рассказал, что помогло ему прервать серию из шести поражений от Медведева: в октябре он обыграл россиянина дважды за месяц.

«Думаю, дело было скорее в теннисе, а не в психологии, потому что я стал играть против него немного по-другому. Раньше я не был готов к этому и каждый день тренировался в нужном направлении. Я постарался это сделать. У меня получилось, но, разумеется, есть еще и психологический фактор, потому что нужно быть готовым воплотить все это в матче. Так что, по-моему, это сочетание тенниса и психологии».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе