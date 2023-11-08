Медведев об итоговом турнире ATP: «Надеюсь на повторение истории 2020-го»

Даниил Медведев поделился настроем на итоговый турнир ATP.

«Я испытываю меньшее давление. Перед тем, как я выиграл титул в 2020-м, на предыдущем итоговом я проиграл все три матча. И теннис – такая цикличная штука. В прошлом году я проиграл три матча – все три на решающих тай-брейках, в двух я подавал на победу.

Конечно, в этом году я постараюсь выступить лучше. И пару лет назад именно так и произошло, мне удалось выиграть титул. Надеюсь на повторение истории».

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