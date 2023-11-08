Медведев об итоговом турнире ATP: «Надеюсь на повторение истории 2020-го»

Теги ATP ATP Finals Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев поделился настроем на итоговый турнир ATP.

«Я испытываю меньшее давление. Перед тем, как я выиграл титул в 2020-м, на предыдущем итоговом я проиграл все три матча. И теннис – такая цикличная штука. В прошлом году я проиграл три матча – все три на решающих тай-брейках, в двух я подавал на победу.

Конечно, в этом году я постараюсь выступить лучше. И пару лет назад именно так и произошло, мне удалось выиграть титул. Надеюсь на повторение истории».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Biathlon Fan
Удачи, Даня, тебе и Андрею, буду болеть за вас!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий