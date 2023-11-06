Арина Соболенко: «Знаю, что могла бы лучше выступить на итоговом, но что есть, то есть. Для нас это только начало»

Арина Соболенко подвела итоги сезона после вылета с итогового турнира WTA.

Белоруска опустится на вторую строчку рейтинга, если Ига Швентек победит в финале Джессику Пегулу.

«Этот сезон был полон ярких моментов!!! Знаю, что могла бы лучше выступить на итоговом, но что есть, то есть! В следующий раз сыграю лучше! Хочу поблагодарить своих болельщиков, вы потрясающие! Люблю вас всех ❤️❤️❤️.

Огромное спасибо моей команде за все, что вы для меня делаете! Я по-настоящему счастлива, что вы все рядом со мной! И это еще не все! Для нас это только начало🤞💪🫶🥰❤️.

Пора отключиться, восстановиться и подготовиться к новой предсезонке!» – написала Соболенко.

Соболенко хотела сыграть со Швентек и узнать, кто №1 в мире. Итог – взяла 5 геймов

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