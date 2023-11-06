Арина Соболенко: «Знаю, что могла бы лучше выступить на итоговом, но что есть, то есть. Для нас это только начало»

Теги WTA WTA Finals Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко подвела итоги сезона после вылета с итогового турнира WTA.

Белоруска опустится на вторую строчку рейтинга, если Ига Швентек победит в финале Джессику Пегулу.

«Этот сезон был полон ярких моментов!!! Знаю, что могла бы лучше выступить на итоговом, но что есть, то есть! В следующий раз сыграю лучше! Хочу поблагодарить своих болельщиков, вы потрясающие! Люблю вас всех ❤️❤️❤️.

Огромное спасибо моей команде за все, что вы для меня делаете! Я по-настоящему счастлива, что вы все рядом со мной! И это еще не все! Для нас это только начало🤞💪🫶🥰❤️.

Пора отключиться, восстановиться и подготовиться к новой предсезонке!» – написала Соболенко.

Соболенко хотела сыграть со Швентек и узнать, кто №1 в мире. Итог – взяла 5 геймов

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