Звонарева и Зигемунд вышли в полуфинал парного итогового WTA со второго места в группе

Теги Вера Звонарева WTA Лаура Зигемунд WTA Finals Теннис

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд стали полуфиналистками парного итогового турнира WTA.

В третьем туре группового этапа россиянка и немка обыграли Джессику Пегулу и Коко Гауфф (3:6, 6:4, 10-8). Они вышли в плей-офф со второго места. Первыми финишировали Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф.

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9 комментариев

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Rustam1105
Красавицы! Если бы проиграли на решающем тай-брейке, то у трёх пар было бы по победе и разнице сетов 3-5! Я даже не знал, как в этом случае высчитывать лучших - не нашёл регламента по турниру в таких случаях. Но, Слава Богу, девчонки выиграли! Ждём полуфиналы!
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bgpa8q4q7k
Сегодня еще полуфинал и финал.
Могли бы как и женский на завтра поставить
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antonanton_
Ну крутые! В группе победили самых сложных соперниц Крейчикову-Синякову и Гауфф-Пегулу
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justbored
Woo-hoo.
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Йенс Мустерманн
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Через часик (максимум) сыграют свой полуфинал. В другом матче уже 6-1 Меличар с Перес первый сет взяли.
https://wtafiles.wtatennis.com/pdf/draws/2023/808/OP.pdf
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Никита Михайлов
кэф на полуфинал 2.00-1.73 ,откуда ? Сандерс Мертенс лучшая пара современности))) У буков помутнение какое-то...
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Ivan Prokofiev
Ответ Rustam1105
Красавицы! Если бы проиграли на решающем тай-брейке, то у трёх пар было бы по победе и разнице сетов 3-5! Я даже не знал, как в этом случае высчитывать лучших - не нашёл регламента по турниру в таких случаях. Но, Слава Богу, девчонки выиграли! Ждём полуфиналы!
По соотношению выигранных геймов
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Rustam1105
Ответ Ivan Prokofiev
По соотношению выигранных геймов
Между тремя парами или общее? Счёт решающих тай-брейков считается как в обычном сете?
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Ivan Prokofiev
Ответ Rustam1105
Между тремя парами или общее? Счёт решающих тай-брейков считается как в обычном сете?
Считается общее количество среди всех пар. По счёту решающих тай-брейков не подскажу, не так сильно углублялся в регламенты.
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