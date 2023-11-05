Звонарева и Зигемунд вышли в полуфинал парного итогового WTA со второго места в группе

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд стали полуфиналистками парного итогового турнира WTA.

В третьем туре группового этапа россиянка и немка обыграли Джессику Пегулу и Коко Гауфф (3:6, 6:4, 10-8). Они вышли в плей-офф со второго места. Первыми финишировали Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф.

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