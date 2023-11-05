Мартина Навратилова: «Надеюсь, когда у WTA появится новый руководитель, это будет женщина»

Мартина Навратилова призвала сменить руководство WTA.

18-кратная чемпионка «Больших шлемов» отреагировала на проблемы в организации итогового турнира и общее недовольство игроков.

«Может быть, пришло время для смены руководства. И это женская ассоциация, я вовлечена в нее с самых истоков, и за все время у нас было только три женщины во главе. Пришло время.

Надеюсь, когда появится новый руководитель, это будет женщина. Есть очень много достаточно компетентных для этой работы.

Стиву [Саймону] будет трудно удержаться на должности. Все на это указывает.

Решение о месте проведения итогового нельзя было принимать так поздно. Это была последовательность плохих решений. И потом приехать в Канкун в разгар сезона дождей? Нельзя было надеяться, то дождь не помешает флагманскому турниру WTA.

Руководство приняло очень много плохих решений, и за них нужно отвечать».

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