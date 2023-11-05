Мартина Навратилова: «Надеюсь, когда у WTA появится новый руководитель, это будет женщина»

Теги Мартина Навратилова WTA Теннис

Мартина Навратилова призвала сменить руководство WTA.

18-кратная чемпионка «Больших шлемов» отреагировала на проблемы в организации итогового турнира и общее недовольство игроков.

«Может быть, пришло время для смены руководства. И это женская ассоциация, я вовлечена в нее с самых истоков, и за все время у нас было только три женщины во главе. Пришло время.

Надеюсь, когда появится новый руководитель, это будет женщина. Есть очень много достаточно компетентных для этой работы.

Стиву [Саймону] будет трудно удержаться на должности. Все на это указывает.

Решение о месте проведения итогового нельзя было принимать так поздно. Это была последовательность плохих решений. И потом приехать в Канкун в разгар сезона дождей? Нельзя было надеяться, то дождь не помешает флагманскому турниру WTA.

Руководство приняло очень много плохих решений, и за них нужно отвечать».

В женском теннисе зреет бунт: игроки хотят больше денег, влияния и заботы

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mohnatiy
Умные люди надеются получить хорошего руководителя, глупые - выбирают его исключительно по полу или цвету кожи.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aryna Lapko
Там Шаповалов уже заявку подал)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas Salesov
Мартина, пора все брать в свои руки. Гнать Саймона со стоящими за его спиной саудитами поганой метлой и договариваться с чехами (как вариант)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ну а почему бы собственно нет. Главное, чтоб потом патриархат в лице ATP не пришлось призывать на спасение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VictorVallecano
Бабка скатилась до открытого сексизма.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Furry
Любой руководитель, который сменит всю администрацию уже будет лучше, чем то что сейчас
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий