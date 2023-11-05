Григор Димитров: «Хочу выигрывать или проигрывать на своих условиях и не переживать, что упустил возможности»

Григор Димитров не хочет в будущем жалеть об упущенных возможностях.

«Чем я очень доволен и горд, так это тем, что даю себе шанс. Могу пробить обратным кроссом, могу – форхендом по линии. А такие мелочи определяют исход матча.

Мне кажется, сейчас я на том этапе, когда события в какой-то степени складываются в мою пользу, но я и сам не стою на месте. Я не жду, пока соперник что-то сделает, и не жду его ошибок.

Я хочу выигрывать или проигрывать на своих условиях. Это возвращает меня к мысли о том, что все происходящее в моей жизни на корте и за его пределами устроено так же. Я сам контролирую свое отношение к жизни и не хочу жалеть о прошедших годах. Я не хочу переживать, что упустил возможности. Упустил ли я какие-то? Да, конечно, слишком много. Совершал ли я ошибки? Да, слишком много.

Наступает момент, когда ты такой: «Ладно, буду принимать все, что на меня свалилось, все, с чем пришлось столкнуться, и жить дальше. Будет еще один шанс. Поэтому, когда такой шанс появится, постарайся его использовать». Вот я и пытаюсь дать себе шанс».

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