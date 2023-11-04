Димитров об эмоциях после выхода в финал в Париже: «Я не плакал, но очень растрогался»

Григор Димитров прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Париже.

Сегодня он обыграл Стефаноса Циципаса – 6:3, 6:7(1), 7:6(3).

«Сейчас я не могу выразить, что чувствую. Я просто рад. Рад, что мне удалось так закончить этот матч, после такого второго сета, особенно тай-брейка.

Все снова стало усложняться. В третьем сете был счет 15:40. Я подумал, что так продолжаться не может, нужно было что-то менять, чтобы победить такого соперника, как он. Мне нужно было двигаться дальше. Я мог сделать только это, потому что на протяжении всего матча у меня многое получалось, но в середине второго сета он активизировался, и становилось сложнее с каждым геймом, так что в итоге я ждал тай-брейка».

Также он ответил, прослезился ли после победы.

«Я не плакал, но очень растрогался. Сейчас я просто наслаждаюсь моментом. В последнее время у меня очень веселый этап. Каждая победа значит для меня все больше и больше. Но, как я уже говорил вчера и в предыдущие дни, победа или поражение для меня не главное».

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