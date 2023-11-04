Димитров впервые с 2017-го вышел в финал «Мастерса»

Теги ATP Григор Димитров Rolex Paris Masters Стефанос Циципас Теннис

17-я ракетка мира Григор Димитров обыграл №7 Стефаноса Циципаса в полуфинале «Мастерса» в Париже – 6:3, 6:7(1), 7:6(3). Он сократил разрыв в личных встречах – 2:6.

32-летний болгарин второй раз вышел в финал «Мастерса». Первый был в 2017-м в Цинциннати.

Это седьмая победа Димитрова над соперником из топ-10 в этом сезоне (при 10 поражениях). Общий счет стал 37:83. Он впервые с итогового-2017 обыграл на одном турнире двух соперников из десятки (во втором круге – №3 Даниила Медведева). На том турнире он взял свой последний на данный момент титул.

Завтра он поборется с Андреем Рублевым или Новаком Джоковичем.

В понедельник Димитров вернется в топ-15: в случае победы в финале станет 11-м, в случае поражения – 14-м.

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12 комментариев

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Sincere
Путь Димитрова на турнире: Музетти, Медведев, Бублик, Хуркач, Циципас...
+12
-2
+10
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N.S.A.8.5
Жаль не будет на итоговом играть
+6
-1
+5
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Shadow36
мощно
+4
0
+4
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tanith
Ответ costa0545
Вот лебединая песня, для Димитрова ещё бы финале бы выиграть, кстати ловлю себя на мысли, какая же разница у между Качанова и Гришей в этом году, первый ни разу не обыграл, не одного из топ десять, а это нужно обязательно делать, чтобы подняться выше)))
какая лебединая, 32 года всего. По нынешним временам не возраст.

Отличная форма, победы, молодец вообще.

Степану можно бы Паулу в Севилье на кубке Билли Джин проведать на пару дней, чуть отохнуть и эмоциями зарядиться. Она к нему моталась на выходных, его очередь.
+3
0
+3
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TennisForever
Гриша прям зажигает 👏
+2
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+2
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dedpihto59
Гриша очень хорош, особенно сейчас, под конец сезона!
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N.S.A.8.5
Ответ Sincere
Путь Димитрова на турнире: Музетти, Медведев, Бублик, Хуркач, Циципас...
И Джокович
+2
-2
0
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j4romir
Ответ Sincere
Путь Димитрова на турнире: Музетти, Медведев, Бублик, Хуркач, Циципас...
ТруЪ
0
0
0
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tanith
Ответ Sincere
Путь Димитрова на турнире: Музетти, Медведев, Бублик, Хуркач, Циципас...
У Степы тож: Феликс, Зверев, Хачанов.
0
0
0
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Бен Ротенберг
Ответ tanith
У Степы тож: Феликс, Зверев, Хачанов.
Феликс после травмы, Зверев после травмы и обвинений, Хасанов после травмы.
0
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