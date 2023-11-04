Димитров впервые с 2017-го вышел в финал «Мастерса»

17-я ракетка мира обыграл №7 в полуфинале «Мастерса» в Париже – 6:3, 6:7(1), 7:6(3). Он сократил разрыв в личных встречах – 2:6.

32-летний болгарин второй раз вышел в финал «Мастерса». Первый был в 2017-м в Цинциннати.

Это седьмая победа Димитрова над соперником из топ-10 в этом сезоне (при 10 поражениях). Общий счет стал 37:83. Он впервые с итогового-2017 обыграл на одном турнире двух соперников из десятки (во втором круге – №3 Даниила Медведева). На том турнире он взял свой последний на данный момент титул.

Завтра он поборется с Андреем Рублевым или Новаком Джоковичем.

В понедельник Димитров вернется в топ-15: в случае победы в финале станет 11-м, в случае поражения – 14-м.

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