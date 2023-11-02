Синнер снялся с «Мастерса» в Париже

Теги ATP Rolex Paris Masters Алекс де Минаур Янник Синнер Теннис

Четвертая ракетка мира Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Париже. В третьем круге он должен был играть с Алексом де Минауром.

Вчера итальянец закончил играть в полтретьего ночи, а сегодня его матч поставили на 16:00.

Рууд о расписании турнира в Париже: «У Синнера после ночного матча 14,5 часов на восстановление. Браво, ATP 👏👏»

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22 комментария

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Ben Shelton
только такие жесты Рыбакиной, Синнера могут привлечь внимание к игрокам и помогут быть услышанными. очень жаль...
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checker
наверное, это правильно..
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+12
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Istianoff
Снялся Синнер, половина комментариев о Джоковиче!😂😂😂
+10
-1
+9
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Alex Morhan
Ответ Stas Salesov
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Стасик, разве в твиттере писать это "вступились"?) Вот соберётся совет игроков, там всё и решат, вроде до этого ты так вещал
+8
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Генадий Адамов
Это протест против организаторов, здоровье важнее, а Де Мнауру повезло, как бы прошёл сольного да и отдохнёт
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SaltyRose
Это издевательство, такое расписание.
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sashati
Ответ checker
наверное, это правильно..
Люди работают два через два, а тут играют, - радуйся да деньги получай, а Париже..
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checker
Ответ sashati
Люди работают два через два, а тут играют, - радуйся да деньги получай, а Париже..
будь это последний турнир года, Янник скорее всего вышел бы на игру.. но впереди итоговый, надо сохранить силы.. к тому же к концу сезона накопилось всяческих болячек..
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Верховенский1990
Ответ Хозяин патриотов
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Я сейчас слезу пущу, вамосы, вы лучше вспомните по какой причине ваш любимец выиграл 2-ю Австралию спустя 13 лет.
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Дима Миронов
грузим на победу итоговом на Синнера, как проходит жеребьевка в группы на итоговом? Рублю главное не попась на Джока с Итальянцем
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S.Graf
Ответ Хозяин патриотов
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ЮСО-17 тебе напомнить? У Рафика ни одного игрока выше ТОП-25 до финала, и в финале №34 рейтинга.
РГ-19 напомнить, когда Рафик гарантированно играл с квалифаями первые 2 раунда. 5 реальных матчей - формат обычного Мастерса.
Так это Шлемы, а не Мастерс.
Но ты же продолжаешь их считать за полноценные титулы, не так ли?
пхх))))
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Godare88
Вот не мог блин пройти Де Минуара и сняться, Рублю бы полегче было)
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justbored
Ответ Nottingham Forest
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Да смех просто.
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Антон Тимофеев
Ответ Дима Миронов
грузим на победу итоговом на Синнера, как проходит жеребьевка в группы на итоговом? Рублю главное не попась на Джока с Итальянцем
Рублев попадет на: Джоковича или Алькараса, Медведева или Синнера. Так себе выбор)))
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go25
Ответ Stas Salesov
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Вполне допускаю, что его мнением поинтересуются на пресс-конференции после матча и, если такой вопрос будет, почти уверен, что Ноле выскажется негативно против такого расписания и издевательства на Синнером. Сам, являясь болельщиком Ноле, охренел от бреда ставить игрока как в глубокую ночь (и не первый турнир в этом году так мучает игроков), так и в дневную сессию после. Надо игрокам бороться против таких расписаний дружно. И зрителям нафига такое: сидеть до 3 ночи, потом ещё домой ехать посреди рабочей недели. Даже в полночь заканчивать поздно. А спортсменам, тем паче, для оптимума нужно соблюдать режим, а не бегать на пределе человеческих сил, когда гормоны спать велят. Это нездорово.
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zzzeeerrrooo
Ответ Nottingham Forest
надеюсь ничего серьезного, в нынешней форме у него нет конкурентов на итоговом
В итоге сольет три игры
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zzzeeerrrooo
Ответ SaltyRose
Это издевательство, такое расписание.
А что такого?
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