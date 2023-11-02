Синнер снялся с «Мастерса» в Париже
Четвертая ракетка мира Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Париже. В третьем круге он должен был играть с Алексом де Минауром.
Вчера итальянец закончил играть в полтретьего ночи, а сегодня его матч поставили на 16:00.
Рууд о расписании турнира в Париже: «У Синнера после ночного матча 14,5 часов на восстановление. Браво, ATP 👏👏»
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
РГ-19 напомнить, когда Рафик гарантированно играл с квалифаями первые 2 раунда. 5 реальных матчей - формат обычного Мастерса.
Так это Шлемы, а не Мастерс.
Но ты же продолжаешь их считать за полноценные титулы, не так ли?
пхх))))