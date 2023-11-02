Четвертая ракетка мира Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Париже. В третьем круге он должен был играть с Алексом де Минауром.

Вчера итальянец закончил играть в полтретьего ночи, а сегодня его матч поставили на 16:00.

Рууд о расписании турнира в Париже: «У Синнера после ночного матча 14,5 часов на восстановление. Браво, ATP 👏👏»

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