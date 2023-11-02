Рууд о расписании турнира в Париже: «У Синнера после ночного матча 14,5 часов на восстановление. Браво, ATP 👏👏»

Каспер Рууд раскритиковал ATP за расписание четверга на «Мастерсе» в Париже.

Янник Синнер закроет дневную сессию после того, как закончил играть в полтретьего ночи.

«Браво, ATP, 👏👏 за то, как вы помогли одному из лучших игроков мира восстановиться и быть максимально готовым после предыдущего матча, который закончился в 2:37👍👍. 14,5 часов на восстановление.. Это просто нелепо 🤦», – написал Рууд

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