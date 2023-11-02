Рууд о расписании турнира в Париже: «У Синнера после ночного матча 14,5 часов на восстановление. Браво, ATP 👏👏»
Каспер Рууд раскритиковал ATP за расписание четверга на «Мастерсе» в Париже.
Янник Синнер закроет дневную сессию после того, как закончил играть в полтретьего ночи.
«Браво, ATP, 👏👏 за то, как вы помогли одному из лучших игроков мира восстановиться и быть максимально готовым после предыдущего матча, который закончился в 2:37👍👍. 14,5 часов на восстановление.. Это просто нелепо 🤦», – написал Рууд
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Вот и поддерживают остальные)
А вообще, он теннисист АТР тура, его как никого это должно волновать, чтоб впредь такого бардака с расписанием больше не было
Сам Янник, вроде, не жалуется.
Мало того, что последние 10 лет играет с надалем только на грунте, так ещё постоянно в таких условиях...
А, там брательник Надаль, это другое))
Да, там нет крыши и это произошло из-за дождей, но он мог написать "атп, почему нет крыши, какого рожна человек должен играть 3 матча за 1,5 дня? Браво, атп"