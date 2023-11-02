Рууд о расписании турнира в Париже: «У Синнера после ночного матча 14,5 часов на восстановление. Браво, ATP 👏👏»

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Каспер Рууд раскритиковал ATP за расписание четверга на «Мастерсе» в Париже.

Янник Синнер закроет дневную сессию после того, как закончил играть в полтретьего ночи.

«Браво, ATP, 👏👏 за то, как вы помогли одному из лучших игроков мира восстановиться и быть максимально готовым после предыдущего матча, который закончился в 2:37👍👍. 14,5 часов на восстановление.. Это просто нелепо 🤦», – написал Рууд

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10 комментариев

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checker
он прав, вечерние матчи можно было провести на двух кортах.. это ведь даже не четветьфиналы..
+12
-1
+11
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Большой Сэми
Ответ Вегетарианец_
Касперу-то какое дело?) Сам Янник, вроде, не жалуется.
Он спит, готовится к матчу
Вот и поддерживают остальные)
+4
0
+4
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den258
Ответ Вегетарианец_
Касперу-то какое дело?) Сам Янник, вроде, не жалуется.
В таком случае, какое вам дело, что сказал Рууд?

А вообще, он теннисист АТР тура, его как никого это должно волновать, чтоб впредь такого бардака с расписанием больше не было
+7
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Sincere
Ответ Nikolay Stavrogin
Где были такие комментарии от Рууда, когда Джок в риме21 играл 3 матча с циципасом в прайме, сонего в прайме и выходил под расстрел очередным "удачным стечением обстоятельств" свежим надалем на грунте за 1,5 дня?)) Мало того, что последние 10 лет играет с надалем только на грунте, так ещё постоянно в таких условиях... А, там брательник Надаль, это другое)) Да, там нет крыши и это произошло из-за дождей, но он мог написать "атп, почему нет крыши, какого рожна человек должен играть 3 матча за 1,5 дня? Браво, атп"
Я даже больше скажу! где были такие комментарии от Рууда в 2012 году, когда Федерер играл ночные матчи на мастерсах, а финал - днем??) Рууд, ты куда вообще смотрел!)
+4
0
+4
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Maratik1982
Даня Медведев при таком раскладе просто посмотрел бы себе на ноготь ...
+3
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+2
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zzzeeerrrooo
Теперь понятно почему Каспер отлетел от Серундоло
+2
-1
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Вегетарианец_
Касперу-то какое дело?)
Сам Янник, вроде, не жалуется.
+5
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Nikolay Stavrogin
Где были такие комментарии от Рууда, когда Джок в риме21 играл 3 матча с циципасом в прайме, сонего в прайме и выходил под расстрел очередным "удачным стечением обстоятельств" свежим надалем на грунте за 1,5 дня?))
Мало того, что последние 10 лет играет с надалем только на грунте, так ещё постоянно в таких условиях...
А, там брательник Надаль, это другое))
Да, там нет крыши и это произошло из-за дождей, но он мог написать "атп, почему нет крыши, какого рожна человек должен играть 3 матча за 1,5 дня? Браво, атп"
+2
-2
0
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Nikolay Stavrogin
Ответ Sincere
Я даже больше скажу! где были такие комментарии от Рууда в 2012 году, когда Федерер играл ночные матчи на мастерсах, а финал - днем??) Рууд, ты куда вообще смотрел!)
Не надо передёргивать. В 2012 он был подростком, а в 21м сознательным человеком, топ10 игроком атп, к мнению которого можно прислушиваться
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